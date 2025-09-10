CiTech unterzeichnet Exklusivvertrag:
Gewaltige Kursrallye

Oracle geht nach Zahlen durch die Decke 10.09.2025, 11:48 Uhr

Gewaltige Kursrallye: Oracle geht nach Zahlen durch die Decke
© 2025 Oracle / Oracle Headquarter in Austin
Oracle legte gestern (09. September) die Finanzergebnisse für das 1. Quartal (3-Monats-Zeitraum zum 31. August 2025) des Fiskaljahres 2026 vor. Einmal mehr konnte das Unternehmen mit starken Zahlen überzeugen. Die Reaktion des Marktes fiel eindeutig aus. Im nachbörslichen Handel kannte die Aktie kein Halten mehr und ging durch die Decke.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Oracle 272,58 EUR +7,54 % Lang & Schwarz

Oracle – Aktie geht nach Zahlen durch die Decke 

Oracle gelang es, den Umsatz im 1. Quartal 2026 gegenüber dem 1. Quartal 2025 (3-Monats-Zeitraum zum 31. August 2024) um 12 Prozent auf nunmehr 14,926 Mrd. US-Dollar zu steigern; nach 13,307 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. 

Oracle vermeldete für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 2,927 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS (earnings per share) in Höhe von 1,01 US-Dollar). Im 1. Quartal 2025 lag der Gewinn bei 2,929 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 1,03 US-Dollar). Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) veröffentlichte Oracle für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn in Höhe von 4,283 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 1,47 US-Dollar), nach einem Gewinn in Höhe von 3,964 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 1,39 US-Dollar) im Vergleichszeitraum. 

Der Markt war nicht nur mit der gesamten Umsatz- und der Gewinnentwicklung überaus zufrieden. Auch  einzelne Geschäftsbereiche überzeugten. So legten die Umsätze im Bereich Cloud-Infrastruktur um 55 Prozent auf 3,3 Mrd. US-Dollar zu. Oracle erwartet, dass sich die Umsätze im Segment Cloud-Infrastruktur im Fiskaljahr 2026 auf 18 Mrd. US-Dollar belaufen werden. Das wäre ein Plus von 77 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Marktakteure honorierten die starken Zahlen. Die Oracle-Aktie schoss in einer ersten Reaktion nach oben.  

Oracle Aktie

Aktie auf Rekordjagd

Die Oracle-Aktie (WKN: 871460 | ISIN: US68389X1054 | Ticker-Symbol: ORC) schoss im außerbörslichen Handel auf über 300 US-Dollar, beendete die zuvor zu beobachtende Korrektur und pulverisierte ganz nebenbei das bisherige Hoch. Im regulären Mittwochshandel muss es nun darum gehen, den Ausbruch zu manifestieren. Der Weg auf der Oberseite ist frei. Mit Gewinnmitnahmen muss allerdings gerechnet werden. Im besten Fall bleiben diese eng begrenzt. Erst der Bereich um 260 US-Dollar präsentiert sich als belastbare Unterstützung.

Analystenstimmen

Die Veröffentlichung der Quartalszahlen rief Analysten auf den Plan. So hoben die Analysten von Jefferies  ihr Kursziel für Oracle von 270 US-Dollar auf 360 US-Dollar an. Ihr Votum lautet unverändert „buy“. 

Bn-Redaktion/mt
Bn-Redaktion/mt
