Schock aus China
Lithium zieht an, Antimon wird politisch: Diese Aktie könnte 2026 durchstarten
Anzeige
Gewaltiger Abverkauf

Oracle – Aktie hängt nach Zahlen in den Seilen. Obacht! 12.12.2025, 09:12 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gewaltiger Abverkauf: Oracle – Aktie hängt nach Zahlen in den Seilen. Obacht!
© Foto von Ales Nesetril auf Unsplash
Als Oracle im September die Finanzergebnisse für das 1. Quartal (3-Monats-Zeitraum zum 31. August 2025) des Fiskaljahres 2026 vorlegte, wurde das Unternehmen gefeiert.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Oracle 167,81 EUR -0,94 % Lang & Schwarz

Die Aktie ging steil. Sämtliche Widerstände wurden damals pulverisiert. Die Oracle-Aktie entsagte der Schwerkraft. Eine ähnliche Reaktion dürften sich die meisten Marktakteure nach Veröffentlichung der Zahlen für das 2. Quartal (3-Monats-Zeitraum zum 30. November 2025) des Fiskaljahres 2026 erwartet haben. Doch dieses Mal kam es anders; ganz anders. Statt einer gewaltigen Zahlenrallye gab es einen gewaltigen Abverkauf nach der Zahlenveröffentlichung…. Zudem mahnt die aktuelle charttechnische Konstellation der Aktie zur Vorsicht. 

Oracle – Aktie hängt nach Zahlen in den Seilen. Obacht!

Oracle gelang es, den Umsatz im 2. Quartal 2026 gegenüber dem 2. Quartal 2025 (3-Monats-Zeitraum zum 30. November 2024) um 14 Prozent auf nunmehr 16,058 Mrd. US-Dollar zu steigern; nach 14,059 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal.

Oracle Aktienchart

Oracle vermeldete für den aktuellen Berichtszeitraum einen spektakulären Gewinn (GAAP) in Höhe von 6,135 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS (earnings per share) in Höhe von 2,10 US-Dollar). Im 2. Quartal 2025 lag der Gewinn bei 3,151 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 1,10 US-Dollar). Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) veröffentlichte Oracle für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn in Höhe von 6,598 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 2,26 US-Dollar), nach einem Gewinn in Höhe von 4,207 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 1,47 US-Dollar) im Vergleichszeitraum. 

Einmal mehr beeindruckten die Umsätze im Bereich Cloud-Infrastruktur. Diese legten im Jahresvergleich um 68 Prozent auf nunmehr 4,1 Mrd. US-Dollar zu. 

Die exzellenten Zahlen konnten die (extrem) hohen Erwartungen des Marktes jedoch nicht vollumfänglich erfüllen. Entsprechend verschnupft reagierten die Marktakteure. Die Oracle-Aktie geriet unter Druck. 

Chartcheck Oracle

Nach dem dramatischen Höhenflug, der im Anschluss an die Q1-Daten im September einsetzte, ging nicht mehr viel. Seit Wochen steht die Aktie unter Druck. Die Kursverluste sind gewaltig. Hatte Oracle im September noch die 350 US-Dollar vor Augen, steht nun der Kursbereich von 200 US-Dollar im Feuer und massiv unter Druck. Eine wichtige Unterstützung verläuft im Kursbereich von 175 US-Dollar. Sollte diese unter Druck geraten und nicht halten, könnte es ganz schnell recht ungemütlich werden. Sollte es zum Bruch der 175 US-Dollar kommen, ist selbst ein Test der 120 US-Dollar nicht auszuschließen. Kurzum: Die aktuelle Situation birgt eine gewisse Brisanz. Mit Blick auf die Oberseite gilt: Um das Chartbild nachhaltig aufzuhellen, bedarf es eine Vorstoßes über die 250 US-Dollar / 260 US-Dollar.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
UQ404L
Ask: 0,93
Hebel: 20
mit starkem Hebel
UQ4PVM
Ask: 3,09
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UQ404L UQ4PVM. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP/Merkel: 'Die Pandemie war eine demokratische Zumutung' Hauptdiskussion
2 Nach Reformen: Argentinien kehrt an den Finanzmarkt zurück Hauptdiskussion
3 ROUNDUP: Linke ebnet Weg zur Verabschiedung des Rentenpakets Hauptdiskussion
4 EU einig über Komplettverzicht auf Gas aus Russland Hauptdiskussion
5 Moskau erklärt Pokrowsk für erobert Hauptdiskussion
6 Trump hat sich für neuen Fed-Chef entschieden Hauptdiskussion
7 Deutschland und Polen wollen Partnerschaft vertiefen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax stellt Weichen für Jahresendrallye: E.ON – Nach dem Abverkauf…

9:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BioNTech startet durch: 62 % Kurspotenzial winken

Gestern 17:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Daimler Truck zündet E-Lkw-Turbo: Serienproduktion angelaufen

Gestern 17:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Allianz verliert vor BGH: Rentenklausel ist unzulässig!

Gestern 17:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Kursfantasie bei RWE erwacht erneut: RWE-Aktie vor Comeback? …

Gestern 14:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Enttäuschung trotz Milliardengewinn: Oracle Aktie unter Druck – …

Gestern 13:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax nach der Fed – Die Luft ist raus: Kann die BASF-Aktie das …

Gestern 12:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nordex außer Rand und Band: Aktie setzt zur ultimativen Kursrallye …

Gestern 11:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer