Gewinnsprung ohne Wirkung: Anleger meiden Immobilienwert trotz positiver Zahlen: Aroundtown überrascht mit Gewinn – doch die Aktie bleibt unter Druck

Aroundtown überrascht mit Gewinn – doch die Aktie bleibt unter Druck 27.08.2025, 11:20 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Der MDAX-Konzern Aroundtown überrascht mit einem satten Halbjahresgewinn und hält an seinen Zielen fest. An der Börse bleibt der Immobilienwert dennoch unter Druck – die Zahlen allein überzeugen nicht.
Comeback mit Schattenseiten

Aroundtown hat im ersten Halbjahr 2025 einen Nettogewinn von 578 Millionen Euro erzielt – ein starker Kontrast zum Vorjahresverlust von 330 Millionen. Getrieben wurde die Rückkehr in die Gewinnzone durch Bewertungsgewinne und profitable Immobilienverkäufe, vor allem in Deutschland. Operativ blieb das Ergebnis mit einem FFO I von 154 Millionen Euro hingegen nahezu unverändert. Die Prognose für das Gesamtjahr zwischen 280 und 310 Millionen wurde bestätigt.

Trotz dieser Bilanz fällt die Reaktion am Markt verhalten aus. Die Aktie notiert weiterhin schwach. Anleger zeigen sich offenbar unbeeindruckt von einmaligen Effekten und fokussieren sich zunehmend auf die operative Substanz. Der Verzicht auf eine Dividende unterstreicht die Vorsicht des Managements – und sorgt für anhaltende Zurückhaltung auf Investorenseite.

Vertrauen fehlt trotz Gewinn

Zwar signalisiert der Gewinnsprung eine gewisse Erholung, doch die Zweifel an der langfristigen Ertragskraft bleiben bestehen. Die Herabstufung durch S&P auf BBB im April deutet auf strukturelle Schwächen hin. Das operative Ergebnis stagniert, das FFO Ziel liegt unter dem Vorjahreswert von 315 Millionen. Die Immobilienbranche insgesamt kämpft mit den Folgen gestiegener Zinsen und zurückhaltender Finanzierung.

Auch bei Konkurrenten wie Vonovia, LEG Immobilien oder TAG Immobilien zeigt sich ein ähnliches Bild: kurzfristige Stabilisierung, aber keine Wachstumsdynamik. Der Markt straft aktuell Geschäftsmodelle ab, die zu stark auf Sondereffekte setzen und keine klare Perspektive auf steigende Mittelzuflüsse bieten.

Wie nachhaltig ist die Trendwende wirklich

Mit der Rückkehr in die Gewinnzone sendet Aroundtown ein wichtiges Signal – doch die Zweifel an der operativen Basis bleiben bestehen. Kann das Unternehmen mittelfristig wieder Vertrauen aufbauen und in den Wachstumsmodus zurückkehren? Oder bleibt die Aktie trotz Zahlenwerk im Schatten des Misstrauens?

Bn-Redaktion/jh
