Gewinnsprung trotzt Absatzschwäche und Umbaukosten

DEUTZ Aktie hebt ab nach Ergebnisplus – Jahresprognose gibt neuen Schub 07.08.2025, 11:43 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gewinnsprung trotzt Absatzschwäche und Umbaukosten: DEUTZ Aktie hebt ab nach Ergebnisplus – Jahresprognose gibt neuen Schub
© Symbolbild von Deutz
Die DEUTZ Aktie erlebt einen deutlichen Kurssprung nach Vorlage starker Halbjahreszahlen. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen bleibt der Antriebsspezialist auf Kurs und bestätigt seine Prognose.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutz 8,593 EUR +14,49 % Baader Bank
Daimler Truck Holding 40,85 EUR +2,38 % Baader Bank
Rolls-Royce Holdings 12,44 EUR -2,81 % Gettex

Kraftvoller Halbjahresbericht belebt Fantasie

DEUTZ meldet für das erste Halbjahr 2025 ein Umsatzwachstum von rund 15 Prozent auf etwa 975 Millionen Euro. Der Auftragseingang legte kräftig um 30 Prozent auf rund eine Milliarde Euro zu. Das operative Ergebnis vor Sondereffekten erreichte 47 Millionen Euro, was einer Marge von 4,7 Prozent entspricht. Im ersten Quartal hatte der Motorenbauer trotz Absatzrückgang eine EBIT Marge von 4,3 Prozent erzielt. Gestützt wurde das Ergebnis von einem wachsenden Servicegeschäft und Einsparungen aus dem Effizienzprogramm Future Fit.

Strategische Weichenstellung trifft auf Rückenwind

Die solide Ergebnisentwicklung wird von Anlegern als Zeichen für strukturelle Stärke gewertet. Neben organischem Wachstum trägt die Integration neuer Beteiligungen wie Blue Star sowie die Partnerschaft mit Rolls Royce und Daimler zur positiven Dynamik bei. Investoren setzen zunehmend auf DEUTZ als Profiteur geopolitisch motivierter Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung.

Zielkorridor bleibt trotz Unsicherheiten bestehen

Trotz globaler Herausforderungen hält der Konzern an seiner Jahresprognose fest. Erwartet werden weiterhin Umsätze zwischen 2,1 und  2,3 Milliarden Euro sowie eine operative Marge zwischen fünf und sechs Prozent. Die Aktie notiert deutlich über dem Jahrestief und profitiert vom strategischen Rückenwind ebenso wie von einem günstigen Bewertungsniveau im Peergroup Vergleich mit Unternehmen wie MAN, Volvo Group oder Cummins. Sollte sich die gesamtwirtschaftliche Lage stabilisieren, könnte DEUTZ seine operative Stärke weiter ausspielen. Entscheidend wird sein, ob Kostensenkungen und Zukäufe schnell in nachhaltige Erträge überführt werden können.

Bn-Redaktion/jh
