Das Geld flieht:
Das ist kein Gold-Boom, das ist ein Systembruch – und er hat gerade erst begonnen
Gold und Silber machen weiter Dampf

17.12.2025, 13:15 Uhr

Gold und Silber machen weiter Dampf: Diese Gold-Silberaktie könnte Kursfeuerwerk in 2026 fortsetzen
© Foto von Rahul Pandit auf Pexels
Gold und Silber setzen ihre eindrucksvollen Preisentwicklungen fort. Von einer ausgeprägten Schwäche sind beide Edelmetalle meilenweit entfernt. Vielmehr schwingt sich der Silberpreis bereits in ungeahnte Höhen auf. Und der Goldpreis könnte auf absehbare Zeit nachfolgen.
Pan American Silver 43,31 EUR +3,34 % Baader Bank
Silber 66,01 USD +3,51 % L&S Exchange
Gold 4.322,09 USD +0,45 % Lang & Schwarz

Silber übersprang im frühen Mittwochshandel den Preisbereich von 66 US-Dollar. Kein Zweifel. Das Edelmetall steht unter Strom. Das Momentum ist atemberaubend. Rücksetzer werden sofort gekauft. Vermeintliche Schwächeanfälle wandeln sich zu neuer Stärke. Wie lange Silber diese enorme Schlagzahl mitgehen kann, bleibt abzuwarten. Die Bewegung ist sicherlich überhitzt. Per se wäre Silber reif für eine Korrektur, doch eine solche ist weit und breit nicht auszumachen. 

Vieles spricht gegenwärtig für eine Fortsetzung der Rallye bei Gold und Silber. Die Leitzinssenkung der Fed in der letzten Woche hat den US-Dollar weiter geschwächt. Der wichtige US-Dollar-Index hat sich in den letzten Tagen auf unter 99 Punkte zurückgezogen. Auch vom Anleihemarkt kommt derzeit kein Druck. Die Renditen der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen bewegen sich auf einem moderaten Niveau.

Kurzum. Das Warten auf eine Korrektur geht weiter. Noch zeigen sich bei den beiden Edelmetallen keine belastbaren Anzeichen für eine obere Trendwende. Doch diese wird irgendwann kommen. 

Zu den Produzentenaktien, die ein starkes Börsenjahr hatten, um das Ganze einmal vorsichtig zu umschreiben, gehört die Aktie des kanadischen Gold- und Silberproduzenten Pan American Silver.  

Pan American Silver in der Börsennews Aktienanalyse

Pan American Silver – Aktie könnte Kursfeuerwerk in 2026 fortsetzen
Die Aktie des kanadischen Gold- und Silberproduzenten Pan American Silver (WKN: 876617 | ISIN: CA6979001089 | Ticker-Symbol: PA2) wurde in den letzten Wochen gesucht und gehört ohne Zweifel zu den größten Gewinnern der aktuellen Gemengelage.

Aus charttechnischer Sicht zündete die Aktie Ende November mit dem Ausbruch über die 42,7 US-Dollar noch einmal den Kursturbo. Der Markt honoriert nicht zuletzt die mittlerweile abgeschlossene Übernahme von MAG Silver. Die Übernahme stellt sich mittlerweile als überaus cleverer Schachzug heraus. Bis in den Kursbereich von 50 US-Dollar ging es im Anschluss. Ob des exponierten Kursniveaus muss verstärkt mit Gewinnmitnahmen gerechnet werden. Diese bleiben im besten Fall auf 42,7 US-Dollar begrenzt. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. Zudem würde eine Neubewertung der Lage notwendig. Mit Blick auf die Oberseite gilt hingegen; Der Weg ist frei. 

Bn-Redaktion/mt
