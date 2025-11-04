Breaking News:
Jetzt startet der globale Rollout – Start in Europa, USA und Australien!
Anzeige
Großauftrag aus Lateinamerika bringt DroneShield in Stellung

Aktie von DroneShield im Höhenflug nach Millionenauftrag im Drohnenabwehrgeschäft 04.11.2025, 15:33 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Großauftrag aus Lateinamerika bringt DroneShield in Stellung: Aktie von DroneShield im Höhenflug nach Millionenauftrag im Drohnenabwehrgeschäft
© Symbolbild von Pixabay
DroneShield sorgt mit einem rekordverdächtigen Vertragsabschluss in Lateinamerika für Aufmerksamkeit am Markt. Der Ausbau in neue Regionen treibt die Aktie spürbar an und weckt neue Fantasie im Sektor der Drohnenabwehr.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DroneShield 2,39 EUR +2,58 % Tradegate
Electro Optic Systems 3,565 EUR -6,31 % Tradegate
Elbit Systems 414,30 EUR -0,81 % Baader Bank

Verteidigungstechnologie aus Australien wird international gefragt

Die australische Firma DroneShield hat Verträge mit einem Gesamtvolumen von 9,7 Millionen US-Dollar für einen Verteidigungskunden in Lateinamerika unterzeichnet. Die Vereinbarungen umfassen mobile und tragbare Systeme zur Erkennung und Abwehr unbemannter Fluggeräte. Der Vertrieb erfolgt über einen lokalen Partner. Die Auslieferung und Bezahlung sind für das dritte und vierte Quartal 2025 vorgesehen. Es handelt sich um die bislang größte Einzelauftragsserie in der Unternehmensgeschichte.

Neue Märkte, neue Erwartungen

Mit dem Schritt nach Lateinamerika öffnet DroneShield die Tür zu einer Region, die bisher kaum von westlichen Anbietern adressiert wurde. Dies könnte ein strategischer Türöffner für weitere Exportgeschäfte sein. Die zunehmende globale Bedrohung durch Drohnentechnologie, auch durch nichtstaatliche Gruppen, erhöht die Nachfrage nach Abwehrlösungen. Für Marktbeobachter ist klar, dass der Auftrag ein starkes Signal für das Vertrauen in die Technologiekompetenz des Unternehmens darstellt.

Unsicherheiten trotz Kursrallye

Der genaue Abnehmerstaat wurde nicht bekannt gegeben, ebenso wenig Details zu möglichen Folgeaufträgen. Zwar ist der Vertrag laut Unternehmensangaben frei von weiteren Genehmigungspflichten, dennoch bleiben Unsicherheiten bestehen. Auch im weiteren Wettbewerbsumfeld, etwa bei Unternehmen wie Elbit Systems oder der australischen Electro Optic Systems, zieht das wachsende Interesse an Drohnenabwehrtechnologie immer mehr Kapital an. Die Branche insgesamt gewinnt damit an Dynamik.

Ausblick

Ob DroneShield die Chance in Lateinamerika für eine langfristige Positionierung nutzen kann und wie nachhaltig der aktuelle Kursimpuls tatsächlich ist, bleibt vorerst offen. Doch der Einstieg in einen neuen Markt mit einem Millionenvolumen dürfte die Messlatte für kommende Entwicklungen deutlich höher legen.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Renk: Führungswechsel mitten im Höhenflug! Hauptdiskussion
2 IW-Umfrage: Personalabbau in jedem dritten Betrieb geplant Hauptdiskussion
3 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
4 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
5 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
6 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
7 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Tagesvorschau 5. November: Börsentermine am Mittwoch: …

15:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax verliert den Halt und rutscht ab: E.ON – Zittern vor den …

12:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Palantir mit bärenstarken Zahlen: Vorsicht! Aktie geht dennoch in …

11:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

FMC Aktie unter Druck trotz beschleunigtem Wachstum: Fresenius …

11:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BMW Quartalszahlen im Fokus mit Unsicherheit aus Fernost: BMW legt …

11:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Puma nach Zahlen: Jetzt geht’s ans Eingemachte! Kursdebakel droht…

10:01 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BioNTech investiert Milliarden: Kommt jetzt die Trendwende?

Gestern 17:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Renk: Führungswechsel mitten im Höhenflug!

Gestern 17:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer