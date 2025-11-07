Grossauftrag für Züge aus der Schweiz, doch Siemens verliert an der Börse

Siemens Aktie fällt trotz Milliardenauftrag der SBB, Markt bleibt skeptisch 07.11.2025, 12:26 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Grossauftrag für Züge aus der Schweiz, doch Siemens verliert an der Börse: Siemens Aktie fällt trotz Milliardenauftrag der SBB, Markt bleibt skeptisch
© Symbolbild von Siemens
Die Schweizer Bundesbahnen vergeben einen Milliardenauftrag an Siemens, doch die Aktie des Technologiekonzerns gerät unter Druck. Anleger reagieren verhalten auf die Neuigkeit und blicken stärker auf die konjunkturellen Risiken.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Siemens 236,30 EUR -2,01 % Gettex

Milliardenauftrag für neue Doppelstockzüge

Die Schweizerische Bundesbahnen haben Siemens mit der Lieferung von 116 neuen Doppelstockzügen beauftragt. Der Auftragswert liegt bei rund 2 Milliarden Schweizer Franken, was umgerechnet etwa 2,15 Milliarden Euro entspricht. Optional könnten bis zu 84 weitere Fahrzeuge folgen. Die Züge sollen ab den 2030er Jahren im Grossraum Zürich sowie in der Westschweiz eingesetzt werden.

Markt reagiert mit Kursverlusten

Trotz dieses prestigeträchtigen Auftrags verliert die Siemens Aktie an Wert. Analysten verweisen auf eine Herabstufung durch grosse Investmenthäuser und mahnen, dass die konjunkturellen Perspektiven in wichtigen Märkten wie China und Deutschland eingetrübt seien. Besonders die Sparte Digital Industries kämpft mit rückläufiger Nachfrage, was auch vom Unternehmen selbst bestätigt wurde. Der Markt honoriert Einzelaufträge kaum, wenn die übergeordneten Wachstumsaussichten fragil erscheinen.

Konjunktursorgen überstrahlen Erfolgsmeldungen

Siemens gilt im Bahntechniksegment als international führend, doch der Börsenwert hängt zunehmend an makroökonomischen Faktoren. Investitionszurückhaltung, geopolitische Spannungen und schwächelnde Industriekonjunktur belasten die Stimmung. Auch Wettbewerber wie Stadler Rail zeigen sich angesichts des SBB-Auftrags enttäuscht, da sie bei der Vergabe leer ausgingen. Charttechnisch deuten einige Analysten auf mögliche weitere Kurskorrekturen hin, was die Unsicherheit zusätzlich verstärkt.

Wie viel Rückenwind bringt der Milliardenvertrag wirklich?

Der Grossauftrag aus der Schweiz liefert Siemens kurzfristig Rückenwind im Mobilitätssegment. Doch bleibt offen, ob dieser Impuls ausreicht, um das gesamtwirtschaftlich belastete Sentiment zu drehen. Entscheidend wird sein, ob Siemens im kommenden Geschäftsjahr stabile Margen, steigende Auftragseingänge und eine klare strategische Perspektive vorweisen kann. Anleger dürften insbesondere auf die nächsten Quartalszahlen und den Ausblick für 2026 gespannt blicken.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
UJ2Q73
Ask: 1,08
Hebel: 21
mit starkem Hebel
UJ9XYS
Ask: 3,66
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UJ2Q73 UJ9XYS. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Weiterhin Sorgen um deutsche Exporte Hauptdiskussion
2 Renk: Führungswechsel mitten im Höhenflug! Hauptdiskussion
3 IW-Umfrage: Personalabbau in jedem dritten Betrieb geplant Hauptdiskussion
4 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
5 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
6 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
7 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Plötzlicher Schub bei Peloton Interactive Inc – Aktie auf …

13:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Telekom verliert weiter an Boden – Kursverlauf sorgt für Ernü…

13:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall nach Zahlen: Brechen jetzt die Dämme?

10:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Marktverschiebung in Europa: BYD überholt Tesla in Großbritannien …

Gestern 17:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall-Aktie: Top-Zahlen, trotzdem ein Dämpfer beim Kursziel

Gestern 16:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Plug Power-Aktie: Gelingt der Durchbruch am Scheideweg?

Gestern 16:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nvidias KI-Dilemma: Der Preis der Dominanz

Gestern 13:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Pfizer verliert, Novo riskiert: Milliardenpoker läuft

Gestern 11:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer