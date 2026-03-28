Hapag-Lloyd nach Zahlen

Aktie nimmt zentrale Unterstützung ins Visier 28.03.2026, 10:42 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Hapag-Lloyd nach Zahlen: Aktie nimmt zentrale Unterstützung ins Visier
© Bild: istockphoto.com/Daniel Wright
Der Krieg im Nahen und Mittleren Osten tobt. Die Straße von Hormus ist mehr oder weniger nicht befahrbar – gerade für Aktien von Reedereien sind das keine lauschigen Tage. Die Aktie von Hapag-Lloyd macht diesbezüglich keine Ausnahme.
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Name Aktuell Diff. Börse
Hapag-Lloyd 116,95 EUR -0,21 % Lang & Schwarz

Die Aktie der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd steht seit Tagen massiv unter Druck. Neben der zentralen Frage, wie lange die Auseinandersetzung im Nahen und Mittleren Osten noch anhalten wird, schürten auch die zuletzt präsentierten Finanzergebnisse für 2025 unter Anlegern und Investoren Nervosität. Im Ergebnis rutschte der Aktienkurs ab.

Hapag-Lloyd mit ambivalenten Ergebnissen und knackiger Dividendenkürzung

Die Hamburger Reederei vermeldete für 2025 einen Umsatz in Höhe von 18,633 Mrd. Euro nach 19,112 Mrd. Euro in 2024. Das EBITDA ging deutlich von 4,649 Mrd. Euro in 2024 auf nun 3,188 Mrd. Euro in 2025 zurück. Das EBIT belief sich im Jahr 2025 auf 0,950 Mrd. Euro, nach 2,577 Mrd. Euro in 2024. Unterm Strich verblieb den Hanseaten im aktuellen Berichtszeitraum ein Gewinn in Höhe von 0,924 Mrd. Euro, nach 2,392 Mrd. Euro im Vorjahr.

Hapag-Lloyd gab bekannt, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,00 Euro auszahlen zu wollen. Das nimmt sich im Vergleich zu den für das Geschäftsjahr 2024 gezahlten 8,20 Euro eher bescheiden aus.

Chart

Prognose 2026

Für das Jahr 2026 prognostiziert der Konzern ein EBITDA in einer Spanne von 0,9 Mrd. Euro bis 2,6 Mrd. Euro und ein EBIT in einer Spanne von -1,3 Mrd. Euro bis 0,4 Mrd. Euro. Die Prognose ist nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Situation im Nahen und Mittleren Osten mit erheblichen Unsicherheiten belastet.

Das macht die Aktie

Auf die am Donnerstag (26. März) veröffentlichten Zahlen folgte eine entsprechende Marktreaktion. Die Aktie (WKN: HLAG47 | ISIN: DE000HLAG475 | Ticker-Symbol: HLAG) geriet massiv unter Druck. Mitte März notierte die Aktie noch im Bereich von 160 Euro. Zuletzt rutschte sie unter die Marke von 120 Euro. Ein Test der zentralen Unterstützungszone um 110 Euro steht somit nichts im Wege. Und sollte es für Hapag-Lloyd darunter gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall würde eine Ausdehnung der Bewegung unter die 100 Euro drohen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Deutsche Bank Research bestätigten ihr Votum „hold“ für die Aktie. Das Kursziel für Hapag-Lloyd sehen sie bei 114 Euro.

Bn-Redaktion/mt
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