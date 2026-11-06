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Hensoldt-Aktie

Auftragsboom mit 10 Milliarden Euro – warum Anleger trotzdem verkaufen 06.11.2026, 17:12 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Hensoldt-Aktie: Auftragsboom mit 10 Milliarden Euro – warum Anleger trotzdem verkaufen
AI MODIFIED
© Foto von Daniel Gross
Der deutsche Rüstungskonzern Hensoldt profitiert massiv von Europas Aufrüstung und meldet einen historischen Auftragsbestand von mehr als zehn Milliarden Euro. Umsatz und Gewinn steigen kräftig, gleichzeitig schraubt das Management seine Jahresprognose nach oben. Doch an der Börse herrscht Ernüchterung: Trotz der starken Zahlen gerät die Hensoldt-Aktie deutlich unter Druck.
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Die Auftragsbücher von Hensoldt sind so voll wie nie zuvor. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Auftragseingang um fast 77 Prozent auf 3,56 Milliarden Euro. Der gesamte Auftragsbestand erreichte damit den Rekordwert von 10,37 Milliarden Euro, rund 46 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Besonders gefragt sind die Sensor- und Elektroniklösungen des Konzerns für militärische Anwendungen. Großaufträge aus dem Eurofighter-Programm sowie für die Schützenpanzer Puma und Schakal treiben das Geschäft an.

Gewinn wächst schneller als Umsatz

Auch bei den Geschäftszahlen zeigt sich der Rüstungsboom deutlich. Der Umsatz legte um 21,3 Prozent auf 1,86 Milliarden Euro zu. Noch stärker entwickelte sich das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA), das um 33 Prozent auf 281 Millionen Euro kletterte. Die entsprechende Gewinnmarge verbesserte sich von 13,7 auf 15,1 Prozent. Hensoldt schafft es damit zunehmend, die hohe Nachfrage in profitables Wachstum umzusetzen.

 

Vorstand macht Anlegern Hoffnung

Angesichts der positiven Entwicklung wird das Management optimistischer. Für das Gesamtjahr erwartet Hensoldt inzwischen einen Umsatz von rund 2,8 Milliarden Euro statt bislang 2,75 Milliarden Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge soll etwa 19 Prozent erreichen. Zusätzliche Fantasie liefert das Auftragsvolumen: Sollte das Rüstungsprojekt PEGASUS noch 2026 vergeben werden, könnte das Verhältnis zwischen Auftragseingang und Umsatz auf etwa 2,3 steigen.

 

Trotzdem rauscht die Aktie ab

Die Börse reagiert allerdings überraschend negativ. Am Freitagnachmittag verliert die Hensoldt-Aktie zeitweise mehr als sechs Prozent und fällt auf rund 77 Euro. Offenbar reichen selbst Rekordaufträge und eine höhere Prognose nicht aus, um die hohen Erwartungen der Anleger zu erfüllen. Hinzu kommt die angespannte Stimmung im europäischen Rüstungssektor. Die Kursreaktion zeigt, wie empfindlich die Börse inzwischen auf mögliche Enttäuschungen bei den einstigen Anlegerlieblingen reagiert.

 

Nächster Termin könnte entscheidend werden

Für Anleger rückt nun der 10. November in den Mittelpunkt. Dann veranstaltet Hensoldt seinen Kapitalmarkttag in London und könnte weitere Einblicke in die langfristigen Wachstumsperspektiven liefern. Entscheidend bleibt, wie schnell der Konzern seine milliardenschweren Aufträge tatsächlich in Umsatz und Gewinn verwandeln kann. Die fundamentale Entwicklung spricht weiterhin für Hensoldt, doch die schwache Kursreaktion mahnt zur Vorsicht. Ob die Aktie vor einer neuen Rally steht oder zunächst weiter korrigiert, bleibt offen.

Bn-Redaktion/hm
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