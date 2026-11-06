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Bestell-Dämpfer

Daimler Truck verliert trotz Gewinnsprung 06.11.2026, 13:05 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Bestell-Dämpfer: Daimler Truck verliert trotz Gewinnsprung
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© BörsenNEWS.de
Ein Gewinnsprung im dritten Quartal überzeugt Anleger beim Lkw-Bauer kaum: Weil weniger Bestellungen eingingen als erwartet, geht es für die Aktie abwärts. Zeitweise betrug das Minus gut acht Prozent, inzwischen hat es sich auf rund drei Prozent verringert. Für das Schlussquartal zeigt sich das Management dennoch zuversichtlich.
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Starke Zahlen aus Nordamerika haben Daimler Truck an der Börse nicht geholfen. Weil die neuen Bestellungen im dritten Quartal hinter den Erwartungen zurückblieben, rutschte die Aktie am Freitagvormittag zeitweise um gut 8 Prozent ab. Inzwischen hat sich das Minus auf knapp 3 Prozent bei rund 40,20 Euro eingegrenzt.

Zum zweiten Mal weniger Aufträge als ausgelieferte Lkw

Der Auftragseingang stieg im Jahresvergleich zwar um 10 Prozent auf 71.168 Fahrzeuge. Doch zum zweiten Quartal in Folge bestellten Kunden weniger Lastwagen, als der Konzern im selben Zeitraum auslieferte – der Absatz lag bei 91.260 Fahrzeugen. Im vierten Quartal 2025 und im ersten Quartal 2026 hatten die Bestellungen noch jeweils die Marke von 100.000 Fahrzeugen übersprungen, getragen allerdings von Nachholeffekten nach dem vorangegangenen Einbruch.

Bei der kanadischen Bank RBC hieß es, die neuen Aufträge seien schwächer als erwartet ausgefallen; viele Investoren dürften ein solches Niveau aber bereits einkalkuliert haben. Auch das Analysehaus Oddo BHF sah den Auftragseingang unter den Markterwartungen. Beides sind externe Einschätzungen, keine redaktionellen Empfehlungen.

Freightliner-Geschäft verdoppelt die Marge

Dabei fällt die Bilanz des Quartals auf den ersten Blick glänzend aus. Der Umsatz des Industriegeschäfts kletterte um ein Fünftel auf 11,6 Milliarden Euro, das bereinigte operative Ergebnis des Konzerns um fast drei Viertel auf 1,12 Milliarden Euro. Die bereinigte Marge im Industriegeschäft zog auf 9,1 Prozent an und übertraf die Erwartungen der Analysten. Den Ausschlag gab Nordamerika, wo der Konzern mit Freightliner und Western Star seinen größten und lukrativsten Markt hat: Die Verkäufe stiegen dort um mehr als die Hälfte, die operative Marge verdoppelte sich nahezu auf 12,1 Prozent. In Europa ging sie dagegen leicht zurück.

Ein Teil dieser Stärke dürfte sich allerdings nicht wiederholen. Bei JPMorgan wurde darauf verwiesen, dass das Nordamerika-Ergebnis dank einer Zollerstattung besonders hoch ausgefallen sei. Der US-Zollstreit wirkt damit in beide Richtungen: Im Vorjahr hatten die Zollerhöhungen von US-Präsident Donald Trump die Lkw-Nachfrage in Nordamerika einbrechen lassen, weil Spediteure aus Unsicherheit über künftige Transportmengen den Kauf neuer Fahrzeuge zurückstellten. Bereits im Sommer hatte Daimler Truck seine Prognosen angehoben – auch mit Blick auf neue Zollregeln.

Radström setzt auf steigende Frachtraten

Konzernchefin Karin Radström bestätigte den Jahresausblick: Der Umsatz im Industriegeschäft soll auf 43 bis 47 Milliarden Euro steigen, die bereinigte Marge zwischen 7 und 9 Prozent liegen. Für das Schlussquartal rechnet das Management in Nordamerika mit einer Marge am oberen Ende der dortigen Spanne von 9 bis 11 Prozent, bei Mercedes-Benz Trucks sogar mit einem Wert über der Spanne von 6 bis 8 Prozent. Fortschreiben lasse sich das vierte Quartal wegen Nachholeffekten aber nicht. Für das kommende Jahr gibt sich Radström zuversichtlich, da die Frachtraten zuletzt weiter angezogen hätten – höhere Frachterlöse könnten Spediteure dazu bewegen, ihre alternden Flotten schneller zu erneuern. Bei Jefferies hieß es, die Aussichten für das vierte Quartal seien positiv, die Markterwartungen an das operative Ergebnis im kommenden Jahr wirkten aber ambitioniert.

Verstärkt wird der Druck auf die Aktie durch das schwache Gesamtumfeld: Der globale Ausverkauf bei Technologiewerten zieht auch den DAX nach unten, der Leitindex verliert rund 1,8 Prozent auf etwa 25.680 Punkte. Auf Wochensicht notiert Daimler Truck damit knapp unter dem Niveau vom vergangenen Freitag.

Bn-Redaktion/sb
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