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Billigeres Kerosin

Lufthansa steigt auf Hoch seit August 06.11.2026, 12:18 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Billigeres Kerosin: Lufthansa steigt auf Hoch seit August
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© BörsenNEWS.de
Billigeres Kerosin stimmt Barclays bei Europas Fluggesellschaften freundlicher. Lufthansa-Papiere gewinnen fast drei Prozent und stemmen sich so gegen einen schwachen DAX. Air France-KLM legen sogar gut sieben Prozent zu.
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Der Ölpreisrutsch nach den US-Zwischenwahlen erreicht die Luftfahrtbranche. Nachdem Barclays seine Sicht auf Europas Fluggesellschaften aufgehellt hat, legt die Lufthansa-Aktie gegen den schwachen Gesamtmarkt um 2,8 Prozent auf 8,30 Euro zu. Mit zeitweise 8,42 Euro erreichte sie den höchsten Stand seit August.

Die britische Bank begründet ihre freundlichere Haltung mit sinkenden Treibstoffkosten. Seit die Republikaner bei den Wahlen am 3. November beide Kammern des Kongresses verloren haben, setzen Händler auf eine Entspannung im Iran-Konflikt. Die Nordseesorte Brent kostet mit knapp 99 Dollar je Barrel, umgerechnet rund 88 Euro, deutlich weniger als vor einer Woche mit fast 112 Dollar. Bei der Lufthansa gibt Barclays nur seine bisher starke Skepsis auf und bleibt zurückhaltender als etwa bei Air France-KLM und Ryanair – auch weil sich das zuletzt besonders starke Fracht- und Asiengeschäft schneller normalisieren könnte. Diese Einschätzung stellt keine redaktionelle Empfehlung dar.

Aus Aktionärssicht rückt zudem die Eigentümerstruktur in den Blick: Die Capital Group hat ihren Stimmrechtsanteil zuletzt auf 5,05 Prozent ausgebaut, und Aufsichtsrätin Astrid Stange hat am Donnerstag für rund 154.000 Euro Aktien erworben. Dass Leerverkäufer trotz vieler Papiere in festen Händen gegen den Titel setzen, gilt auf Anlegerseite als gewagt – über die tatsächliche Höhe der Short-Positionen gehen die Rechnungen allerdings auseinander.

Bn-Redaktion/sb
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