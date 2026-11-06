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Unity-Aktie explodiert

15 Prozent Kursplus – plötzlich wird der KI-Konkurrent zur Gefahr 06.11.2026, 18:09 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Unity-Aktie explodiert: 15 Prozent Kursplus – plötzlich wird der KI-Konkurrent zur Gefahr
AI MODIFIED
© Foto von Daniil Komov
Die Aktie des US-Softwarekonzerns Unity Software schießt nach überraschend starken Quartalszahlen um fast 15 Prozent nach oben. Erstmals seit dem Börsengang schreibt das Unternehmen schwarze Zahlen und übertrifft die Erwartungen der Wall Street deutlich. Besonders brisant: Mit seinem KI-gestützten Werbegeschäft könnte Unity zunehmend zum gefährlichen Rivalen des Börsenlieblings AppLovin werden.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
AppLovin Registered (A) 350,00 EUR +0,01 % Lang & Schwarz
Unity Software 46,25 EUR -0,22 % Lang & Schwarz
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Gewinnwende überrascht die Wall Street

Unity hat im dritten Quartal 2026 einen Nettogewinn von rund 122 Millionen Dollar erzielt. Im Vorjahreszeitraum stand noch ein Verlust von knapp 127 Millionen Dollar in den Büchern. Auch beim Umsatz überrascht der Spezialist für Spieleentwicklung: Die Erlöse kletterten um 32 Prozent auf 622 Millionen Dollar. Analysten hatten lediglich rund 568 Millionen Dollar erwartet. Das bereinigte operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) sprang auf rund 257 Millionen Dollar.

KI wird zum Wachstumstreiber

Besonders dynamisch entwickelt sich das Werbegeschäft. Unity nutzt zunehmend künstliche Intelligenz, um Werbung innerhalb von Computerspielen gezielter auszuspielen. Die KI-basierte Werbeplattform Vector verzeichnete ein Umsatzwachstum von 126 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit profitiert der Konzern von steigenden Werbeausgaben und einer effizienteren Vermarktung seiner Spieleplattform. Das strategische Geschäft wuchs insgesamt um 59 Prozent und entwickelte sich damit deutlich schneller als der Konzernumsatz.

AppLovin bekommt Konkurrenz

Das starke Wachstum dürfte beim Konkurrenten AppLovin aufmerksam verfolgt werden. Beide Unternehmen kämpfen um Werbebudgets im lukrativen Markt für mobile Spiele. Analysten hatten bereits vor den Quartalszahlen darauf hingewiesen, dass Unity mit seiner zunehmenden Präsenz die Werbepreise und Margen von AppLovin unter Druck setzen könnte. Allerdings wächst auch AppLovin kräftig. Ob Unity tatsächlich größere Marktanteile gewinnt, bleibt deshalb eine entscheidende Frage für Anleger.

Aktie erreicht neue Höhen

An der Börse wird die Gewinnwende gefeiert. Die Unity-Aktie legt nach Veröffentlichung der Zahlen zeitweise fast 15 Prozent auf rund 49 Dollar zu und erreicht ein neues Dreijahreshoch. Damit setzt sich die jüngste Aufwärtsbewegung eindrucksvoll fort. Charttechnisch rückt nun die Marke von 52 Dollar in den Fokus. Sollte der Ausbruch gelingen, sehen Marktbeobachter weiteres Potenzial bis etwa 59 Dollar. Solche Kursziele bleiben allerdings spekulativ.

Folgt jetzt die nächste Rally?

Auch der Ausblick macht Hoffnung. Für das vierte Quartal erwartet Unity strategische Umsätze zwischen 683 und 691 Millionen Dollar. Das bereinigte EBITDA soll auf 290 bis 295 Millionen Dollar steigen. Besonders die KI-Plattform Vector dürfte dabei eine wichtige Rolle spielen. Für Anleger stellt sich nun die Frage, ob Unity nach jahrelangen Verlusten dauerhaft profitabel bleibt. Gelingt das, könnte die Aktie zu einem der spannendsten Profiteure des KI-Booms im Werbemarkt werden.

Bn-Redaktion/hm
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