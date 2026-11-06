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Moderna-Aktie explodiert

Statt Millionenverlust plötzlich Gewinn – Wall Street völlig überrascht 06.11.2026, 17:47 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Moderna-Aktie explodiert: Statt Millionenverlust plötzlich Gewinn – Wall Street völlig überrascht
AI MODIFIED
© Foto von Mufid Majnun
Mit diesem Ergebnis hatte an der Wall Street kaum jemand gerechnet: Der US-Impfstoffhersteller Moderna meldet überraschend einen Millionengewinn und lässt die Erwartungen der Analysten weit hinter sich. Gleichzeitig hebt das Unternehmen seine Umsatzprognose kräftig an und sorgt damit für einen Kurssprung. Doch die eigentliche Hoffnung für Anleger könnte in einem völlig anderen Geschäft liegen.
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Aus Millionenverlust wird Gewinn

Moderna hat im dritten Quartal einen Nettogewinn von 162 Millionen US-Dollar erzielt, nachdem ein Jahr zuvor noch ein Verlust von 200 Millionen Dollar angefallen war. Je Aktie verdiente der Konzern 38 Cent. Analysten hatten dagegen mit einem Verlust von 1,10 Dollar gerechnet. Auch der Umsatz überraschte positiv: Die Erlöse stiegen um 29 Prozent auf 1,31 Milliarden Dollar, deutlich mehr als die erwarteten 890 Millionen Dollar.

Impfstoffgeschäft zieht wieder an

Verantwortlich für die überraschend starken Zahlen ist vor allem die stabilisierte Nachfrage nach Corona-Impfstoffen. Insbesondere auf internationalen Märkten konnte Moderna höhere Verkäufe erzielen. Gleichzeitig zahlt sich der Sparkurs aus: Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sanken um 27 Prozent auf 583 Millionen Dollar. Damit verbessert der Biotechnologiekonzern seine Profitabilität, obwohl das Geschäft weiterhin stark von Corona-Impfstoffen abhängt.

Moderna schraubt Prognose hoch

Angesichts der erfreulichen Entwicklung wird das Management deutlich optimistischer. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Moderna nun ein Umsatzwachstum zwischen 15 und 25 Prozent. Zuvor hatte das Unternehmen lediglich einen Anstieg von bis zu zehn Prozent in Aussicht gestellt. Außerdem rechnet der Konzern zum Jahresende mit liquiden Mitteln und Anlagen von 8,1 bis 8,3 Milliarden Dollar. Das verschafft Spielraum für weitere Investitionen.

Aktie sorgt für Kurssprung

An der Börse kommen die Nachrichten zunächst hervorragend an. Die Moderna-Aktie legt am Freitag zeitweise deutlich zu und gewinnt im vorbörslichen Handel zwischenzeitlich fast zehn Prozent. Allerdings schwanken die Kurse im weiteren Handelsverlauf erheblich. Nach den massiven Kursbewegungen der vergangenen Monate reagieren Anleger besonders empfindlich auf neue Geschäftszahlen. Die überraschende Rückkehr in die Gewinnzone liefert nun zusätzliche Argumente für Optimisten.

Krebsimpfstoff als nächster Milliardenmarkt?

Besonders viel Fantasie steckt in Modernas Krebsforschung. Gemeinsam mit dem Pharmakonzern Merck entwickelt das Unternehmen mit Intismeran eine personalisierte Krebstherapie auf mRNA-Basis. Positive Daten aus einer Phase-3-Studie bei Hautkrebs machen Hoffnung auf einen künftigen kommerziellen Erfolg. Hinzu kommt die US-Zulassung eines neuen Grippeimpfstoffs. Ob daraus nachhaltiges Wachstum entsteht, muss sich allerdings erst zeigen. Für Anleger bleibt die Moderna-Aktie damit eine spannende, aber risikoreiche Biotech-Wette.

Bn-Redaktion/hm
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