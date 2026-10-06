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Hormus-Hoffnung

Dax schüttelt Auftragseinbruch der Industrie ab 06.10.2026, 10:02 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Frankfurts Leitindex steigt trotz schwacher Industriedaten über 25.400 Punkte. Rückenwind liefern das Rekordhoch des Nasdaq 100 sowie sinkende Ölpreise, seit Berichte über Gespräche zwischen Washington und Teheran zur Öffnung der Straße von Hormus kursieren. Anleger reagieren gespalten: Charttechniker sehen Nachholbedarf, Skeptiker wundern sich über so viel Gelassenheit.
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Ein zweistelliger Auftragseinbruch kann den Dax am Dienstag nicht bremsen. Rückenwind kommt von der Wall Street, wo der Nasdaq 100 am Vortag ein Rekordhoch erklommen hatte, und vom Ölmarkt: Berichte über Fortschritte in den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran über eine Öffnung der Straße von Hormus hatten die Preise zu Wochenbeginn gedrückt. Kurz vor 10 Uhr notiert der Leitindex bei rund 25.460 Punkten, ein Plus von gut einem halben Prozent. Bei Anlegern sorgt so viel Gelassenheit allerdings für Stirnrunzeln.

Rüstungsaufträge reißen Loch in die Statistik

Der Auftragseingang der deutschen Industrie war im August im Monatsvergleich zweistellig gesunken, vor allem wegen ausbleibender Rüstungs-Großaufträge. Bereinigt um Großbestellungen lag das Ordervolumen fast auf Vormonatsniveau.

Unter Anlegern fällt die Reaktion weniger entspannt aus. Katastrophale Auftragszahlen passten kaum zu einem Index, der munter nach oben strebe, lautet der Einwand. Mit ironischem Unterton heißt es, schlechte Nachrichten seien offenbar wieder gute Nachrichten. Als nüchterne Erklärung wird auf den Anleihemarkt verwiesen: Schwache Konjunkturdaten könnten die zuletzt gestiegenen Renditen wieder drücken – und damit Aktien entlasten. Zwischen Verwunderung und Pragmatismus pendelt die Stimmung zu diesem Punkt.

Ölpreis gibt nach Hormus-Signalen nach

Die Straße von Hormus, zentrale Route für den weltweiten Öl- und Gastransport, bleibt im Konflikt zwischen den USA und dem Iran gesperrt. Am Wochenende hatte Teheran die Öffnung der Meerenge an eine Reihe von Vorbedingungen geknüpft, darunter ein Ende der US-Seeblockade gegen iranische Häfen und die Aufhebung von Sanktionen. Am frühen Morgen kostete die Nordseesorte Brent noch knapp über 100 Dollar je Barrel und lag leicht im Plus, inzwischen gibt Öl (Brent) um gut ein halbes Prozent nach.

Aus Anlegersicht ist der Zusammenhang eindeutig: Fällt das Öl, steigt der Dax. Schon am Montag hätte der Index ohne das Hin und Her am Ölmarkt deutlich höher stehen können.

Hab es ja gestern geschrieben, wäre der Öl-Hick-Hack nicht gewesen gestern, dann hätten wir weitaus höhere Kurse gesehen. Das holt er heute womöglich nach.

@Funzel in DAX Prognose / Germany 40

Ob die Entspannung trägt, ist offen. Dass Washington die iranischen Maximalforderungen vorab erfüllt, gilt als wenig wahrscheinlich. Bei CMC Markets wird erwartet, dass Energiepreise und Anleiherenditen die datenarme Woche weiter dominieren dürften.

Dax verteidigt die 200-Tage-Linie

Bei der Helaba wurde positiv hervorgehoben, dass sich der Dax oberhalb der 200-Tage-Linie halten konnte. In der Vorwoche war der Index bis auf gut 24.830 Punkte an diese viel beachtete Durchschnittslinie herangelaufen. Die Marke von 25.300 Punkten, hat er inzwischen hinter sich gelassen; das bisherige Tageshoch liegt bei knapp 25.490 Punkten.

Charttechnisch orientierte Anleger lesen das Bild ähnlich: Vor allem in den höheren Zeiteinheiten sehe der Dax positiv aus, nach einem Montag ohne Momentum gebe es Nachholbedarf. Nach einem Rückfall in Richtung 24.800 Punkte sehe es derzeit nicht aus, und mancher Blick richtet sich bereits auf eine Herbstrally – verbunden mit der Hoffnung, dass ihr kein Winterschlussverkauf folgt. Dem steht der Einwand gegenüber, der Anstieg sei zu steil, einige Indikatoren sprächen eher für einen Rücksetzer. Der Tenor bleibt zuversichtlich, aber wachsam.

Nebenwerte ziehen kräftiger an

Der MDax gewinnt rund 0,6 Prozent, der SDax legt mit gut 1 Prozent sogar überdurchschnittlich zu. Rückendeckung kommt von der Gewinnseite: Für das dritte Quartal rechnen Analysten mit einem kräftigen Gewinnanstieg europäischer Unternehmen.

Auf Aktionärsseite wird zudem grundsätzlich argumentiert: In einer Phase erhöhter Inflation müssten Sachwerte wie Aktien nominal zulegen, zumal die Dax-Konzerne größtenteils solide dastünden. Vorsichtiger klingt der Hinweis, manche Bewertungen seien schwindelerregend. Sollte die KI-Euphorie einmal kippen, könnten gerade Technologiewerte stark unter Druck geraten – Anzeichen dafür gebe es bislang allerdings keine. Unterm Strich bleibt die Grundstimmung zuversichtlich, wenn auch nicht sorglos.

Bn-Redaktion/sb
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