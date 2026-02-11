Infineon

Macht sich die Aktie zum Kurssprung bereit? 11.02.2026, 11:41 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Infineon: Macht sich die Aktie zum Kurssprung bereit?
© 1999-2026 Infineon Technologies AG / Infineon Headquarters Campeon, Germany
Vor wenigen Tagen präsentierte der Chiphersteller seine Ergebnisse für das abgelaufene Quartal. Die Reaktion auf die Zahlen fiel verhalten aus. Zu einer Klärung des überaus spannenden Chartbilds kam es nicht. In den letzten Handelstagen spitzte sich die Situation aus charttechnischer Sicht weiter zu. Es bedarf womöglich nur eines kleinen Impulses, um das aufgestaute Bewegungspotenzial abzurufen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Infineon Technologies 42,71 EUR +0,16 % Baader Bank

Infineon – Macht sich die Aktie zum Sprung bereit?

Die Infineon-Aktie (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) reagierte auf die in der letzten Woche präsentierten Finanzergebnisse für das 1. Quartal (gleichbedeutend mit dem 3-Monats-Zeitraum zum 31. Dezember 2025) des Geschäftsjahres 2026 recht zurückhaltend - weder wollte der Funke so richtig überspringen, noch brach sich Enttäuschung über Kursverluste Bahn. Damit setzt sich die aus charttechnischer Sicht bereits seit längerer Zeit währende Hängepartie fort. Schauen wir uns die Konstellation einmal genauer an.

Infineon Aktienchart

Mit dem Ausbruch über das massive Widerstandscluster 39 Euro / 40 Euro öffnete sich für die Aktie des Chipherstellers die Tür in Richtung 45 Euro. Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass der Kursbereich um 42,7 Euro / 43 Euro herausfordernd ist. Schließlich gelang der Aktie doch der Vorstoß in Richtung 45 Euro. Allerdings war dem Unterfangen kein nachhaltiger Erfolg beschert. Der Versuch wurde wieder eingefangen. Die Infineon-Aktie zog sich auf den Bereich von 43 Euro zurück. Nach einem erfolgreichen Test der 40 Euro setzt der Dax-Wert nun erneut die 43 Euro unter Druck. Gelingt dieses Mal der Sprung in Richtung 45 Euro und womöglich darüber?

Zusammengefasst

Die Zahlen haben nicht die erhofften Impulse gebracht. Die Aktie ist noch immer in einer Range von 40 Euro bis 43 Euro gefangen. Ein Ausbruch scheint aber nur eine Frage der Zeit zu sein. Sollte es über die 43 Euro gehen, stünde mit den 45 Euro der nächste Widerstand bereit. Ein Ausbruch über die 45 Euro wäre ein Befreiungsschlag. Unter die 40 Euro sollte es im besten Fall nicht mehr gehen. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Warburg Research bestätigten ihr Votum „buy“ für die Infineon-Aktie. Als Reaktion auf die Geschäftszahlen hoben die Analysten das Kursziel von 42 Euro auf 47 Euro an. Die Analysten von Deutsche Bank Research schraubten ebenfalls am Kursziel und hoben es von 44 Euro auf 48 Euro an. Ihr Votum lautet ebenfalls „buy“.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MM8LEM
Ask: 9,68
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MN2S2P MM8LEM. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 VW-Betriebsrat fordert Anerkennungsprämie für Mitarbeiter Hauptdiskussion
2 Merz trifft Trump-Gegner Newsom in München Hauptdiskussion
3 Verdi bestreikt Nahverkehr in München und Nürnberg Hauptdiskussion
4 ROUNDUP 2: Spannungsabfall löst größeren Stromausfall in Stuttgart aus Hauptdiskussion
5 ROUNDUP/ Eurozone: Inflationsrate fällt auf tiefsten Stand seit fast fünf Jahren Hauptdiskussion
6 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
TKMS nach Zahlen: Notiert die Aktie bald wieder dreistellig?

12:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Social-Media-Sucht: Große Werbekampagne vor dem Prozess

Gestern 17:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Absturz: Stehen Softwareaktien vor dem Comeback?

Gestern 17:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

ETF Schwergewichte: Fondsboom auf neuem Höchststand: Milliarden …

Gestern 17:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

22 Milliarden Schulden: Kein Geld mehr für BP-Aktionäre?

Gestern 16:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Milliardenpoker: Aktie unter Schock: Kommt jetzt der Absturz oder …

Gestern 16:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI treibt Rekorde, doch TSMC bleibt vorsichtig: TSMC-Aktie im KI-…

Gestern 13:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Fantasie trifft Kapitalmarkt: Alphabet greift tief in den …

Gestern 12:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer