Infineon mit starken Zahlen und Prise Hoffnung

Infineon mit starken Zahlen und Prise Hoffnung: Aktie außer Rand und Band
© Infineon Technologies AG / Location El Segundo USA
Infineon präsentierte am heutigen Mittwoch die Ergebnisse für das 4. Quartal (gleichbedeutend mit dem 3-Monats-Zeitraum zum 30. September) des Fiskaljahres 2025. Wie bereits nach den Zahlen für das 3. Quartal ging es auch dieses Mal kräftig nach oben. Neben starken Zahlen hatte der Hableiterkonzern auch einen positiven Ausblick im Gepäck. Der Markt honorierte das. Die Aktie war danach außer Rand und Band.
Infineon mit starken Quartalszahlen

Schauen wir uns einmal die Zahlen im Detail an. Infineon gab den Umsatz im 4. Quartal 2025 mit 3,943 Mrd. Euro an, nach 3,704 Mrd. Euro im Vorquartal. Damit beträgt das Plus gegenüber dem 3. Quartal (gleichbedeutend mit dem 3-Monats-Zeitraum zum 30. Juni) des Fiskaljahres 2025 starke 6 Prozent. Das Segmentergebnis wurde für den aktuellen Berichtszeitraum mit 0,717 Mrd. Euro vermeldet. Zum Vergleich: Im entsprechenden Vorquartal verzeichnete Infineon ein Segmentergebnis in Höhe von 0,668 Mrd. Euro. Die Segmentergebnis-Marge legte im aktuellen Berichtszeitraum leicht auf 18,2 Prozent zu, nach 18,0 Prozent im 3. Quartal des Fiskaljahres 2025. Infineon verzeichnete ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von 0,231 Mrd. Euro, nach 0,305 Mrd. Euro im 3. Quartal 2025. Der free cash flow belief sich im aktuellen Berichtszeitraum auf -1,276 Mrd. Euro, nach +288 Mio. Euro im 3. Quartal 2025. Der Erwerb des Automotive-Ethernet-Geschäfts von Marvell im August dieses Jahres schlug hier unter anderem zu Buche. 

Infineon Aktie

Ausblick auf das 1. Quartal 2026 und Gesamtjahr

Für das 1. Quartal (gleichbedeutend mit dem 3-Monats-Zeitraum zum 31.12.2025) des Fiskaljahres 2026 erwartet Infineon einen Umsatz in Höhe von 3,6 Mrd. Euro. Dieser Annahme liegt ein EUR/USD-Wechselkurs von 1,15 zugrunde. Für das Gesamtjahr rechnet Infineon mit einem moderaten Umsatzanstieg. Auch dieser Annahme liegt ein EUR/USD-Wechselkurs von 1,15 zugrunde

Aktie geht nach Zahlen steil

Die Infineon-Aktie (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) reagierte überaus positiv auf die Zahlen und legte kräftig zu. Im Fokus steht aktuell der Widerstandsbereich um 35 Euro. Sollte dieser nachhaltig übersprungen werden, könnte die Rallye in Richtung 37,5 Euro fortgesetzt werden. Über allem thront noch der Widerstandsbereich von 39 Euro. Dieser muss aufgebrochen werden, um der Bewegung den entscheidenden Impuls zu geben. Etwaige Rücksetzer bleiben eng begrenzt. Im besten Fall auf 32,5 Euro.

Bn-Redaktion/mt
