Infineon nach Kurseinbruch

Ist das die Basis für eine neue Rallye? 13.10.2025, 12:37 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Infineon nach Kurseinbruch: Ist das die Basis für eine neue Rallye?
© Infineon
Der Dax startet robust in die neue Handelswoche. Der Index kann im frühen Montagshandel einen Teil der heftigen Verluste vom Freitag ausgleichen.
Infineon Technologies 32,47 EUR +2,06 % Lang & Schwarz
DAX 24.301,15 PKT +0,49 % Ariva Indikation

Eine (vermeintliche) Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China bringt den Dax zurück in die Spur.

Auch Infineon musste am Freitag mächtig Federn lassen und konnte sich der zum Wochenausklang vorherrschenden Gemengelage nicht entziehen. Für die Aktie des Halbleiterkonzerns ging es am Freitag unter die Marke von 32 Euro. Im frühen Montagshandel folgte dann die Gegenbewegung. Was ist diese wert? Könnte der Rücksetzer die Basis für eine neue Rallye gelegt haben? Vor diesem Hintergrund sind die nächsten Handelstage von Bedeutung.

Infineon - Ist das die Basis für eine neue Rallye?

Die Infineon-Aktie (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) weist ein ambivalentes Chartbild auf. Das Doppeltop im Bereich von 39 Euro, ein intakter Abwärtstrend (grün dargestellt) sowie der Umstand, dass der Aktienkurs unterhalb der 200-Tage-Linie notiert, trüben das Chartbild erheblich ein.

Zudem kann man die seit Anfang September zu beobachtende Erholung in das Korsett einer bärischen Flagge (orange dargestellt) pressen. Diese Formationen kommen üblicherweise in intakten Abwärtsbewegungen vor. Sie werden nicht selten über einen abwärtsgerichteten Ausbruch aufgelöst und wirken entsprechend trendbestätigend. Da passt es ins Bild, dass die Infineon-Aktie zuletzt an ihrer bis dato dominierenden Abwärtstrendlinie scheiterte und nach unten abdrehte.

Aus charttechnischer Sicht würde sich die Lage weiter verschärfen, sollte die Infineon-Aktie unter die 31 Euro rutschen. Dort liegt das September-Tief, das gleichzeitig Ausgangspunkt der Erholung war.

Zusammenfassung

Aktuell fehlen der Aktie die Kurstreiber. Vielmehr wirkt sich der zwischen den USA und China schwelende Handelskonflikt belastend auf Infineon aus. Bricht man das Ganze auf die charttechnischen Aspekte herunter, dann gilt: Bei einem deutlichen Rücksetzer unter die Marke von 31 Euro würde eine Neubewertung der Lage notwendig. Mit Blick auf die Oberseite muss es der Aktie gelingen, die Widerstandsmarke von 35 Euro zu durchbrechen. Das würde den Weg für eine nachhaltige Erholung ebnen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies haben das Votum „buy“ für die Infineon-Aktie bestätigt. Das Kursziel sehen sie bei sportlichen 48 Euro. Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ebenfalls ihr Votum „buy“ bestätigt. Ihr Kursziel für die Halbleiter-Aktie lautet 44 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
