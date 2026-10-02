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Infineon plötzlich DAX-Spitze

Darum zieht die Aktie kräftig an 02.10.2026, 14:23 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Infineon
AI MODIFIED
© Infineon Medienpool 2026
Die Infineon-Aktie gehört am Freitag zu den stärksten Werten im DAX und legte am Vormittag zeitweise mehr als 4 Prozent zu. Rückenwind kommt vor allem von einer starken Entwicklung des gesamten europäischen Technologiesektors und neuen Impulsen rund um den KI-Boom. Gleichzeitig treffen die Kursgewinne auf zuletzt überwiegend positive Analysteneinschätzungen.
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Infineon setzt sich an die DAX-Spitze

Infineon startete am 2. Oktober 2026 deutlich stärker in den Handel und führte zeitweise die Gewinnerliste im DAX an. Gegen 10:15 Uhr lag die Aktie rund 4,4 Prozent im Plus, während der deutsche Leitindex etwa 1 Prozent gewann. Im weiteren Handelsverlauf baute Infineon die Gewinne zeitweise noch aus. Damit entwickelt sich der Halbleiterkonzern deutlich besser als der Gesamtmarkt. Auch andere europäische Technologie- und Halbleiterwerte verbuchten am Freitag Kursgewinne.

Halbleiterbranche bekommt neuen Rückenwind

Ein wichtiger Treiber ist die derzeit starke Stimmung im Technologiesektor. Der europäische Stoxx 600 Technology legte am Vormittag mehr als 2 Prozent zu. Auch ASML und STMicroelectronics zogen an. Zusätzlichen Rückenwind erhielt die Branche durch Berichte über steigende Preise für besonders leistungsfähige Speicherchips von Samsung Electronics. Die Entwicklung unterstreicht die hohe Nachfrage nach Komponenten für Anwendungen rund um künstliche Intelligenz und Rechenzentren.

KI-Geschäft wird für Infineon wichtiger

Infineon profitiert zunehmend selbst vom Ausbau der KI-Infrastruktur. Besonders gefragt sind Stromversorgungslösungen für leistungsfähige Rechenzentren. Bereits im Mai hatte der Konzern seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angehoben und dabei ausdrücklich auf die zunehmende Dynamik des KI-Booms verwiesen. Gleichzeitig hatte sich auch der Auftragseingang im wichtigen Automotive-Geschäft verbessert. Damit steht der aktuelle Kursanstieg nicht ausschließlich im Zusammenhang mit der allgemeinen Branchenstärke.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Auch von Analystenseite erhält die Aktie Unterstützung. Jefferies bestätigte Infineon am 30. September mit „Buy“ und einem Kursziel von 96 Euro. Im September hatten insgesamt acht Analysten ihre Einschätzung abgegeben. Fünf empfahlen die Aktie zum Kauf, drei stuften sie mit Halten ein. Das durchschnittliche Kursziel lag bei 82,38 Euro. Besonders optimistisch zeigte sich Bernstein Research mit 102 Euro, während die Berenberg Bank ein Kursziel von 100 Euro nannte.

Hohe Erwartungen treffen auf starke Aktie

Die kräftige Kursbewegung zeigt, wie stark Infineon inzwischen von der Entwicklung rund um KI und Rechenzentren beeinflusst wird. Gleichzeitig bleibt das klassische Geschäft mit der Autoindustrie ein wichtiger Faktor. Die Kombination aus einer besseren Branchenstimmung, wachsender KI-Nachfrage und positiven Analysteneinschätzungen sorgt am Freitag für deutlichen Rückenwind. Nach dem starken Kursanstieg steigen allerdings auch die Erwartungen an die weitere Geschäftsentwicklung des Halbleiterkonzerns.

Bn-Redaktion/tb
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