Intel entfesselt: Erst Nvidia, jetzt Apple im Visier der Chip-Offensive

Intel-Aktie im Aufwind, Gespräche mit Apple nach Milliarden-Investition von Nvidia 25.09.2025, 18:17 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Intel entfesselt: Erst Nvidia, jetzt Apple im Visier der Chip-Offensive: Intel-Aktie im Aufwind, Gespräche mit Apple nach Milliarden-Investition von Nvidia
© Symbolbild von Intel
Die Intel-Aktie zieht erneut an, nachdem der Konzern nach dem Einstieg von Nvidia nun auch bei Apple Kapital einwerben will. Die Chipbranche steht vor einer überraschenden Neuordnung mit weitreichenden Folgen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Advanced Micro Devices 137,97 EUR +0,80 % Lang & Schwarz
Apple 217,28 EUR +1,06 % Baader Bank
Broadcom 287,35 EUR -0,56 % Lang & Schwarz
Intel 28,70 EUR +6,40 % Lang & Schwarz
NVIDIA 152,79 EUR +1,51 % L&S Exchange
Qualcomm 145,56 EUR -1,58 % Lang & Schwarz

Der traditionsreiche US-Chiphersteller Intel versucht, seine Position auf dem Markt durch strategische Allianzen und frisches Kapital zu festigen. Anfang der Woche wurde bekannt, dass Nvidia rund 5 Milliarden US-Dollar in Intel investieren wird. Die Beteiligung ist Teil einer tiefergehenden Kooperation in der Chipentwicklung. Nun verdichten sich Hinweise, dass Intel zusätzlich Gespräche mit Apple führt, um weitere Investitionen anzustoßen. Die Aktie reagierte prompt mit einem Kurssprung von rund 6 Prozent. Apple selbst hat sich bislang nicht zu den Gerüchten geäußert.

Vertrauensbeweis mit Signalwirkung

Der Einstieg von Nvidia wird an der Börse als klares Vertrauenssignal gewertet. Mehrere Analysten haben daraufhin ihre Kursziele für Intel nach oben angepasst. Für viele Marktteilnehmer ist die Investition ein Fingerzeig, dass Intel trotz Rückschlägen im Halbleitermarkt und Problemen beim Foundry-Geschäft wieder auf die Überholspur will. Der Nvidia-Deal könnte dabei als Katalysator für eine Neubewertung dienen, insbesondere im Hinblick auf das wachsende Geschäft mit KI-Chips.

Brisantes Werben um Apple-Kapital

Die kolportierten Gespräche mit Apple sorgen für zusätzliche Spannung. Noch vor wenigen Jahren hatte sich Apple von Intel-Prozessoren verabschiedet und setzt seither auf eigene Chips in Zusammenarbeit mit dem Auftragsfertiger TSMC. Ein möglicher Kapitaleinstieg wäre daher nicht zwingend mit einer Rückkehr zur alten Partnerschaft verbunden. Die Verhandlungen befinden sich laut Insidern in einem sehr frühen Stadium. Ein verbindlicher Deal ist nicht absehbar. Kritische Stimmen warnen vor überzogenen Erwartungen, zumal das Foundry-Geschäft von Intel weiterhin mit strukturellen Herausforderungen zu kämpfen hat.

Strategische Neuaufstellung mit Risiken

Die neue Dynamik rund um Intel belebt zwar kurzfristig den Aktienkurs, doch bleibt unklar, ob der Konzern daraus nachhaltige Wettbewerbsvorteile ziehen kann. Gerade im Vergleich zu Mitbewerbern wie AMD, Qualcomm oder Broadcom muss Intel noch beweisen, dass der Umbau langfristig trägt. Anleger und Analysten blicken daher gespannt auf die nächsten Wochen.

Ausblick

Sollte Apple tatsächlich einsteigen, wäre das ein Signal mit enormer Tragweite. Doch noch steht alles am Anfang. Gelingt Intel die Transformation, oder bleibt es bei einem kurzen Hoffnungsschimmer im Schatten übermächtiger Konkurrenten?

Bn-Redaktion/jh
