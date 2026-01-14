Intels neue Dynamik

Apple-Gerüchte elektrisieren Markt 14.01.2026, 12:56 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Intels neue Dynamik: Apple-Gerüchte elektrisieren Markt
© Symbolbild von Florian Krumm auf Unsplash
Die Aktie von Intel notiert aktuell bei rund 41 EUR und gehört zu den auffälligeren Gewinnern der letzten Wochen. Nach Jahren schwacher Kursentwicklung mehren sich nun die Anzeichen, dass der traditionsreiche Chipkonzern operativ wieder Boden gutmacht. Getrieben wird die neue Zuversicht von einer überraschend starken Nachfrage nach Server-Prozessoren, Analysten-Upgrades und anhaltender Fantasie rund um mögliche Großaufträge – unter anderem von Apple.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Apple 223,00 EUR -0,52 % Quotrix Düsseldorf
Intel 41,79 EUR +2,81 % Lang & Schwarz

Server-CPUs als neuer Wachstumsmotor

Ein zentraler Kurstreiber ist die Entwicklung im Server- und Rechenzentrumsgeschäft. Laut Analysten sind Intels Server-CPUs für 2026 bereits weitgehend ausverkauft, was auf eine deutlich höhere Nachfrage hindeutet als noch vor einem Jahr erwartet.

Der Bereich Data Center & AI erwirtschaftete zuletzt rund 15 Milliarden US-Dollar Umsatz pro Jahr und könnte nach mehreren schwachen Quartalen wieder wachsen. Besonders im klassischen Enterprise-Umfeld profitiert Intel von seiner installierten Basis und langfristigen Kundenbeziehungen.

KI-Nachfrage sorgt für Kapazitätsdruck

Während Nvidia im KI-Beschleuniger-Markt dominiert, profitiert Intel indirekt vom KI-Boom. Rechenzentren benötigen nicht nur GPUs, sondern auch leistungsfähige CPU-Infrastruktur. Berichten zufolge nähert sich die Nachfrage nach Intel-Serverchips zeitweise der Kapazitätsgrenze.

Das stärkt die Preissetzungsmacht und verbessert die Auslastung der eigenen Fertigung – ein wichtiger Faktor für die Margen. Die operative Marge lag zuletzt zwar nur im niedrigen zweistelligen Prozentbereich, könnte sich bei besserer Auslastung jedoch schrittweise erholen.

Apple-Gerüchte und politische Schlagzeilen

Zusätzliche Fantasie kommt durch Spekulationen über einen größeren Apple-Auftrag auf. Zwar ist bislang nichts bestätigt, doch allein die Möglichkeit eines Foundry-Deals sorgt regelmäßig für Kursimpulse.

Parallel nutzte auch die Politik die jüngste Kursrally, um Intel als Symbol für eine Rückkehr der US-Chipindustrie hervorzuheben. Für Anleger bleibt jedoch entscheidend, was operativ tatsächlich umgesetzt wird – nicht die Schlagzeilen.

Bewertung: Noch günstig oder schon aufgewacht?

Mit einem Kurs von 41 EUR liegt die Marktkapitalisierung von Intel bei rund 175 Milliarden US-Dollar. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der nächsten Jahre bewegt sich im Bereich von 20 bis 25, was im Vergleich zu vielen KI-Werten moderat erscheint.

Allerdings ist Intels Umsatz zuletzt nur verhalten gewachsen, und der Konzern investiert jährlich über 20 Milliarden US-Dollar in neue Fabriken und Technologien. Diese Investitionen belasten kurzfristig den Cashflow, sollen aber langfristig Wettbewerbsfähigkeit sichern.

Risiken bleiben präsent

Trotz der verbesserten Stimmung bleibt Intel ein Turnaround-Investment. Verzögerungen bei neuen Fertigungsprozessen, Preisdruck durch AMD oder eine Abschwächung der Servernachfrage könnten die neue Euphorie schnell dämpfen. Zudem ist das Vertrauen vieler Investoren nach Jahren enttäuschender Prognosen noch nicht vollständig zurückgekehrt.

Fazit – Mehr als nur ein technischer Rebound

Intel zeigt bei 41 EUR klare Anzeichen einer operativen Stabilisierung. Die starke Server-Nachfrage, Analysten-Upgrades und neue Fantasie rund um Großkunden sprechen für eine nachhaltigere Erholung als frühere Strohfeuer.

Gleichzeitig ist der Weg zurück zur alten Stärke lang und kapitalintensiv. Für Anleger bietet die Aktie Chancen auf weiteres Aufholpotenzial – bleibt aber mit erhöhten Risiken verbunden.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
UQ6VR6
Ask: 0,11
Hebel: 21
mit starkem Hebel
UL6MZU
Ask: 4,06
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UQ6VR6 UL6MZU. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 BVB-Trainer Kovac: Dass wir Bayern nicht angreifen können, sieht jeder Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Beamtenbund warnt: Blackout wie in Berlin überall möglich Hauptdiskussion
3 Tarifrunde zwischen Bahn und GDL beginnt Hauptdiskussion
4 Berliner Senat setzt nach Anschlag auf Stromversorgung auf mehr Videoüberwachung Hauptdiskussion
5 ROUNDUP 2: Zehntausende Berliner ohne Strom - noch tagelang Hauptdiskussion
6 ROUNDUP: Verstärkte Abschiebungen - Weitere Flüge nach Afghanistan Hauptdiskussion
7 Ab heute Steuersenkung in Restaurants Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Goldpreis auf Rekordjagd: Barrick, Newmont & Co. eskalieren

13:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Boeing vorne bei Aufträgen: Warum Airbus trotzdem überzeugt

13:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nordex mit ersten Warnzeichen: Geht der Aktie jetzt die Puste aus?

12:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Partnerschaften statt Preiskampf: AMDs neuer Weg im KI-Markt

12:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Waffen für die Ukraine: Munitionsriese geht an die Börse

10:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax - Fallen noch im Januar die 26.000 Punkte? Bayer – Ist das …

10:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen

10:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Der nächste Coup: BioNTech plant Offensive gegen Krebs

10:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer