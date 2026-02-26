Gamechanger?:
Während Washington Kupfer strategisch erklärt, schärft diese Aktie ihr Modell
Nvidia
Rekordumsätze, starke Margen, ambitionierte Prognosen – und dennoch Zurückhaltung an der Börse. Nvidia zeigt, wie hoch die Erwartungen im KI-Zeitalter inzwischen sind. Entscheidend ist nicht mehr das Wachstum, sondern dessen Dauer.
Nvidia unter Druck: Rekordzahlen reichen nicht mehr – kippt jetzt die KI-Euphorie?

Nvidia liefert erneut beeindruckende Zahlen, doch an der Börse bleibt der große Jubel aus. Trotz einer Prognose deutlich über dem Marktkonsens reagierten Investoren verhalten – ein Zeichen wachsender Skepsis gegenüber dem anhaltenden KI-Boom. Die Aktie gab im Verlauf einer Analystenkonferenz um bis zu 1,5% nach und notierte am Abend kaum verändert.

Skepsis trotz Milliardenprognose

Für das laufende erste Quartal stellt der Konzern einen Umsatz von rund 78 Milliarden Dollar in Aussicht. Der durchschnittliche Analystenschätzwert lag bei 72,8 Milliarden Dollar, einzelne Prognosen reichten jedoch bis fast 80 Milliarden Dollar. Im vierten Geschäftsquartal bis zum 25. Januar stieg der Umsatz um 73% auf 68,1 Milliarden Dollar. Der Gewinn belief sich auf 1,62 Dollar je Aktie, bereinigt um Sondereffekte. Erwartet worden waren 65,9 Milliarden Dollar Umsatz und 1,53 Dollar Gewinn je Aktie. Die bereinigte Bruttomarge erreichte 75,2% und lag damit ebenfalls über den Erwartungen.

Vorstandschef Jensen Huang wies Zweifel an der Nachhaltigkeit des Wachstums zurück. „Man braucht Rechenkapazität, und das führt direkt zu Wachstum, und das führt direkt zu Umsätzen“, sagte er. „Ich bin zuversichtlich, dass ihre Cashflows wachsen.“ Finanzchefin Colette Kress ergänzte mit Blick auf mögliche Lieferengpässe: „Wir glauben, dass wir über Bestände und Lieferzusagen verfügen, um die künftige Nachfrage zu bedienen, einschließlich Auslieferungen bis ins Kalenderjahr 2027.“

KI-Rechenzentren treiben das Geschäft

Besonders dynamisch entwickelte sich erneut das Geschäft mit Rechenzentren. Die Sparte erzielte 62,3 Milliarden Dollar Umsatz, verglichen mit einer durchschnittlichen Analystenschätzung von 60,4 Milliarden Dollar. Gaming hingegen blieb hinter den Erwartungen zurück: 3,73 Milliarden Dollar Umsatz standen einer Prognose von 4,01 Milliarden Dollar gegenüber. Auch im Automotive-Bereich verfehlte Nvidia mit 604 Millionen Dollar die Erwartungen von 643 Millionen Dollar.

Eine Herausforderung bleibt die Versorgung mit Speicherchips. Die hohe Nachfrage nach KI-Anwendungen treibt die Preise, was insbesondere das Gaming-Segment belastet. Kress erklärte, sie könne derzeit nicht abschätzen, ob sich die Lage noch in diesem Jahr ausreichend entspannen werde. Gleichzeitig gewinnen langfristige Großaufträge an Bedeutung: So sollen in den kommenden Jahren „Millionen“ Nvidia-Prozessoren an einen großen Cloud-Anbieter geliefert werden. Wettbewerber kündigten ähnliche Deals im Umfang von mehreren zehn Milliarden Dollar an.

Neue Chip-Generation kommt

Strategisch setzt Nvidia weiter auf seine neue Chip-Generation Blackwell sowie den Nachfolger Rubin. Bereits zuvor hatte das Unternehmen angekündigt, dass diese Chips bis Ende 2026 Umsätze von 500 Milliarden Dollar generieren sollen. Unsicherheiten bestehen jedoch im China-Geschäft. Für bestimmte H200-Prozessoren liegen zwar US-Lizenzen vor, doch die Ausfuhr unterliegt einer 25%-Zollbelastung bei Wiedereinfuhr in die USA. Zudem bleibt offen, ob chinesische Behörden entsprechende Genehmigungen erteilen. Einnahmen aus chinesischen Rechenzentren werden daher weiterhin nicht in die Prognosen einbezogen.

