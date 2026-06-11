Jetzt wird’s dramatisch – Gold bald unter 4.000 US-Dollar?

Newmont Corp. – Aktie taumelt 11.06.2026, 13:59 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Jetzt wird’s dramatisch – Gold bald unter 4.000 US-Dollar? Newmont Corp. – Aktie taumelt
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Die Lage ist prekär. Die Korrektur im Edelmetallsektor gewinnt an Fahrt. Der Showdown rückt unweigerlich näher. Kommt es bei Gold zum Abverkauf und werden dabei die 4.000 US-Dollar unterschritten?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Newmont Corporation 80,89 EUR +0,92 % TTMzero RT
Gold 4.085,04 USD +0,08 % TTMzero RT (USD)

Der Goldpreis leidet unter den hohe Anleiherenditen. Diese werden immer wieder von verschiedenen Seiten befeuert. Unter anderem schüren die hohen Ölpreise unter den Marktakteuren Inflationssorgen. Die Bestätigung gibt es regelmäßig durch die Veröffentlichung von Verbraucher- und Erzeugerpreisen; so wie gestern durch die US-Verbraucherpreisdaten für Mai. Auch diese setzten dem Goldpreis zu. Im weiteren Tagesverlauf werden noch die US-Erzeugerpreise für Mai erwartet. Auch diese werden vor dem Hintergrund der Fed-Sitzung in der nächsten Woche genau unter die Lupe genommen. Zudem kann man davon ausgehen, dass auf Abweichungen der Preisdaten von den Erwartungen sensibel reagiert werden dürfte. 

Doch auch die EZB steht im Fokus. Eine Zinsanhebung um 25 Basispunkte scheint ausgemachte Sache zu sein. Sollte die EZB weitere Zinsanhebungen auf kurze Sicht ankündigen, könnte das für weitere Verwerfungen am Goldmarkt sorgen. 

Kurzum. Die nächsten Tage werden herausfordernd. Bis einschließlich kommenden Mittwoch (17. Juni, Leitzinsentscheidung der Fed) besteht ein erhöhtes Risiko, dass es bei Gold gewaltig rappeln wird. Ob danach die Korrektur ausgestanden ist, bleibt allerdings abzuwarten. Eine Sommerrallye des Goldpreises käme Stand heute überraschend. 

Die anhaltende Preiskorrektur hat auch in den Aktienkursen der Goldproduzenten ihre Spuren hinterlassen. Auch Branchenprimus Newmont Corp. musste „leiden“. 

Newmont Corporation Aktienchart

Newmont Corp. – Aktie taumelt

In unserer letzten Kommentierung zur Aktie des US-amerikanischen Gold- und Kupferproduzenten Newmont (WKN: 853823 | ISIN: US6516391066 | Ticker-Symbol: NMM) thematisierten wir den Verlust der eminent wichtigen Unterstützung von 110 US-Dollar. Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen und das Chartbild hat sich leider nicht aufgehellt. Ein Comeback oberhalb von 110 US-Dollar blieb aus. Stattdessen rauschte die Aktie weiter nach unten. So langsam kommt der eminent wichtige Unterstützungsbereich 90 US-Dollar / 86,5 US-Dollar in den Fokus: Darunter liegt mit den 80 US-Dollar bereits die nächste relevante Unterstützung. Das Motto kann nur lauten: Wenn die Korrektur gestoppt werden soll, dann im Kursbereich 90 US-Dollar / 80 US-Dollar. Ein Rücksetzer unter die 80 US-Dollar würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen. Zudem würde sich der Aktie weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 70 US-Dollar eröffnen. Um das Chartbild zu stabilisieren, muss die Aktie über die 110 US-Dollar. 

Bn-Redaktion/mt
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