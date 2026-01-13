JPMorgan warnt

Trumps Plan könnte Milliarden kosten 13.01.2026, 16:06 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Kreditkarte
© Bild von Michal Jarmoluk auf Pixabay
Donald Trump will den Zinssatz für Kreditkarten auf 10 % deckeln – und bringt damit die US-Banken in Aufruhr. JPMorgan warnt vor massiven Einschnitten im Kreditkartengeschäft. Experten fürchten gravierende Folgen für Wirtschaft und Verbraucher.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
JPMorgan Chase 271,25 EUR -2,39 % Lang & Schwarz
Mastercard Registered (A) 460,40 EUR -5,17 % Quotrix Düsseldorf
Visa (A) 278,90 EUR -5,26 % Lang & Schwarz

JPMorgan schlägt Alarm

JPMorgan Chase & Co. hat vor erheblichen Auswirkungen auf ihr Kreditkartengeschäft gewarnt, sollte Donald Trumps Forderung nach einer Zinshöchstgrenze von 10â€¯% Realität werden. „Wenn das passiert, wäre das sehr schlecht für Verbraucher und sehr schlecht für die Wirtschaft“, sagte Finanzvorstand Jeremy Barnum am Dienstag nach Veröffentlichung der Quartalszahlen. In diesem Fall müsste das Kreditkartengeschäft „signifikant verändert“ werden.

Trump erhöht den Druck

Am Freitag hatte Trump eine einjährige Zinsobergrenze von 10â€¯% für Kreditkarten gefordert – mit einer Frist bis zum 20. Januar. Banken, die dem nicht folgen, würden gegen das Gesetz verstoßen, so der Ex-Präsident. Der Vorstoß ließ Bankaktien einbrechen: JPMorgan verlor am Montag 1,4â€¯%, Capital One sogar 6,4â€¯%.

Milliardengeschäft unter Druck

Für JPMorgan ist das Kreditkartengeschäft essenziell: Zum Jahresende belief sich das Kreditvolumen auf 247,8 Milliarden US-Dollar. Allein im vierten Quartal erzielte der Bereich „Card Services und Auto“ Einnahmen von 7,28 Milliarden US-Dollar – ein Plus von 5â€¯% gegenüber dem Vorjahr. Der Zuwachs beruhte vor allem auf gestiegenen Nettozinseinnahmen durch höhere Revolving-Salden – genau diese Einnahmen wären durch den Zinsschritt gefährdet.

Branchenverbände schlagen Alarm

Auch die Finanzlobby schlägt zurück. In einem gemeinsamen Statement erklärten die Bank Policy Institute und Consumer Bankers Association, ein solcher Zinsschritt wäre „verheerend“ für Millionen Amerikaner. Die Verfügbarkeit von Kreditkarten würde sinken – Verbraucher müssten auf Alternativen wie Pfandleiher, Titelkredite oder gar illegale Kreditgeber ausweichen.

Ruf nach Regulierung trifft auf Widerstand

Trump hatte in sozialen Medien betont: „Wir werden nicht länger zulassen, dass das amerikanische Volk von Kreditkartenunternehmen mit Zinssätzen von 20 bis 30â€¯% ausgenommen wird.“ Doch Experten und Banker sehen eine politische Kampagne, die mit wirtschaftlichen Risiken einhergeht. Die Reaktionen aus der Branche sind deutlich: „Alles liegt auf dem Tisch“, so Barnum, um sich gegen die „schwach unterstützten Direktiven“ zu wehren.

Unabhängigkeit der Fed in Gefahr

Zusätzlich steht die US-Notenbank unter politischem Beschuss. Die US-Justiz ermittelt gegen Fed-Chef Jerome Powell – wegen Aussagen zu Umbauten im Fed-Hauptquartier. JPMorgan-CEO Jamie Dimon warnte: „Alles, was an der Unabhängigkeit der Fed rüttelt, wird wahrscheinlich Inflationserwartungen anheizen und die Zinsen langfristig steigen lassen.“

Republikaner zeigen Risse

Während Trump auf Zustimmung von Senator Josh Hawley stößt („Fantastische Idee“), kündigte der republikanische Senator Thom Tillis an, keine weiteren Fed-Nominierten zu unterstützen, bis die Ermittlungen geklärt sind. Auch Wall-Street-Größen betonen den Stellenwert unabhängiger Notenbankpolitik: „Die Unabhängigkeit der Fed ist entscheidend für die Glaubwürdigkeit der Kapitalmärkte“, so Citigroup-CEO Jane Fraser.

Bn-Redaktion/ts
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
UJ28WR
Ask: 1,87
Hebel: 21
mit starkem Hebel
UQ24JX
Ask: 4,59
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UJ28WR UQ24JX. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 BVB-Trainer Kovac: Dass wir Bayern nicht angreifen können, sieht jeder Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Beamtenbund warnt: Blackout wie in Berlin überall möglich Hauptdiskussion
3 Tarifrunde zwischen Bahn und GDL beginnt Hauptdiskussion
4 Berliner Senat setzt nach Anschlag auf Stromversorgung auf mehr Videoüberwachung Hauptdiskussion
5 ROUNDUP 2: Zehntausende Berliner ohne Strom - noch tagelang Hauptdiskussion
6 ROUNDUP: Verstärkte Abschiebungen - Weitere Flüge nach Afghanistan Hauptdiskussion
7 Ab heute Steuersenkung in Restaurants Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Microsoft zahlt jetzt selbst: KI-Boom treibt Strompreise hoch

16:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Riesige Nachfrage: Meta mit Milliarden-Wette auf KI-Brillen

16:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DWave Quantum überrascht mit Milliardenübernahme Aktie dreht …

15:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax bleibt vor den US-Verbraucherpreisen in Deckung: BASF – Fliegt…

13:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DHL Group: Notiert die Aktie bald oberhalb von 50 Euro?

12:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Windkraft-Befreiung in den USA belebt Orsted-Aktie: US-Gericht kippt…

12:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Umsatz überrascht nach Preissprüngen – Lindt und Sprüngli-…

11:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rüstungswerte wieder gefragt: Renk lässt es krachen. Weitere …

11:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer