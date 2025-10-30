Kapital-Schlacht

Trotz Kurseinbruch: Meta will 25 Milliarden für KI-Offensive 30.10.2025, 17:25 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Meta Platforms Inc. plant, mindestens 25 Milliarden US-Dollar über den US-Anleihenmarkt aufzunehmen. Der Mega-Deal kommt einen Tag, nachdem CEO Mark Zuckerberg angekündigt hatte, die Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) im kommenden Jahr deutlich aggressiver zu erhöhen. Obwohl die Aktie von Meta auf die Nachrichten mit einem Kurseinbruch reagierte, unterstreicht die Anleihe die Entschlossenheit des Konzerns, die KI-Infrastruktur massiv auszubauen.
Der Billionen-Dollar-Wettlauf
Die geplante Anleiheemission zählt zu den größten des Jahres im US-Unternehmenssegment. Sie ist notwendig, da die gesamten KI-Investitionen der großen Tech-Firmen in den kommenden Jahren auf Billionen von US-Dollar geschätzt werden. Die Unternehmen nutzen das aktuell günstige Zinsumfeld, um sich langfristig Liquidität zu sichern. Die Anleihe von Meta soll in bis zu sechs Tranchen mit Laufzeiten von bis zu 40 Jahren auf den Markt kommen.

Zuckerberg: "Aggressiv in die Kapazität investieren"
CEO Mark Zuckerberg verteidigte die aggressive Investitionsstrategie, indem er betonte, das Unternehmen wolle keinesfalls zu wenig investieren. Er sieht die Strategie, die Kapazitäten frühzeitig aufzubauen ("front-load building capacity"), als richtig an. Selbst überschüssige Rechenleistung könne das Kerngeschäft verbessern oder an Dritte verkauft werden, so wie es die Rivalen Microsoft und Alphabet bereits tun.

Solides Kerngeschäft als Basis
Die aggressive Kreditaufnahme wird durch die weiterhin starke Performance des Kerngeschäfts gestützt. Meta meldete für das dritte Quartal einen Anstieg des Umsatzes um 26 Prozent, wobei das Werbegeschäft weiterhin robust ist. Das Management arbeitet intensiv daran, Analysten davon zu überzeugen, dass sich die massiven KI-Investitionen in der Zukunft durch präzisere Werbung und bessere Produktentwicklung auszahlen werden.

Anleger-Dilemma an der Börse
Trotz der klaren Vision des Managements reagierten die Aktienmärkte skeptisch auf die Ankündigung der erhöhten Ausgaben, was zu einem deutlichen Kursrückgang führte. Analysten weisen darauf hin, dass die Aktien zwar historisch teuer seien, Investoren aber den Fokus auf die Unternehmen legen sollten, die den KI-Wettlauf am erfolgreichsten meistern werden. Die hohe Kreditaufnahme gilt als notwendig, um in diesem entscheidenden Sektor nicht den Anschluss zu verlieren.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
