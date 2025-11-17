Anzeige
Amazon holt sich die Milliarden für den KI-Ausbau 17.11.2025, 18:13 Uhr

Amazon.com Inc. plant, über eine Anleihenemission rund 12 Milliarden US-Dollar am US-Markt aufzunehmen. Es ist der erste Anleihen-Deal des Konzerns in US-Dollar seit etwa drei Jahren und reiht sich in eine Welle massiver Schuldenemissionen von Technologie-Giganten ein, die ihre KI-Infrastruktur finanzieren wollen. Die Mittel sollen die flexible Finanzierung der stark steigenden Investitionen Amazons sichern.
KI-Wettlauf treibt Schuldenwelle an
Die Emission von Amazon folgt auf ähnliche Blockbuster-Deals von Konkurrenten: Alphabet Inc. verkaufte kürzlich Anleihen im Wert von 25 Milliarden US-Dollar, und Meta Platforms Inc. nahm im Vormonat 30 Milliarden US-Dollar auf. Diese Finanzierungswelle hat die globale Anleiheemission in diesem Jahr bereits auf einen Rekordwert von über 6 Billionen US-Dollar getrieben. Analysten erwarten, dass die Investitionen zur Finanzierung der KI-Projekte die Anleiheemissionen im nächsten Jahr auf ein neues Rekordhoch treiben werden.

Investitionen im dreifachen Tempo
Amazon ist der weltweit größte Verkäufer von gemieteter Rechenleistung (AWS) und investiert stark, um KI-Systeme zu unterstützen. Die Kapitalausgaben von Amazon werden im nächsten Jahr voraussichtlich 147 Milliarden US-Dollar übersteigen – fast das Dreifache des Niveaus von 2023. JPMorgan Chase & Co. sieht den Zeitpunkt als günstig an, da Amazon, das sich bisher hauptsächlich auf den Cashflow gestützt hat, seine Kapitalstruktur flexibler gestalten muss.

Langfristige Bindung und Flexibilität
Amazon plant, die Anleihen in bis zu sechs Tranchen zu verkaufen, darunter eine mit einer Laufzeit von 40 Jahren. Die Erlöse der Anleihe können für verschiedene Zwecke verwendet werden, darunter Akquisitionen, weitere Kapitalausgaben oder Aktienrückkäufe. Die strategische Notwendigkeit, die Rechenkapazität schnell auszubauen, wird durch den jüngsten 38-Milliarden-Dollar-Deal mit OpenAI untermauert, dem Amazon Zugang zu Hunderttausenden von Nvidia-Grafikprozessoren gewährt.

Bn-Redaktion/js
