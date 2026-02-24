KI-Angst frisst Kursgewinne

KI-Angst frisst Kursgewinne

Verliert SAP jetzt die Kontrolle an die KI-Konkurrenz? 24.02.2026, 18:48 Uhr

Die Aktionäre des DAX-Schwergewichts SAP erleben derzeit unruhige Zeiten. Während der Gesamtmarkt teilweise neue Höhen erklimmt, gerät die Aktie massiv unter Druck. Grund für die jüngste Nervosität sind technologische Durchbrüche bei der Konkurrenz, die das traditionelle Geschäftsmodell der Software-Riesen ins Wanken bringen könnten. Insbesondere neue Sicherheits-Tools auf Basis künstlicher Intelligenz sorgen für Verunsicherung bei den Anlegern und schicken den Kurs auf Talfahrt.
Angriff auf die Marktstellung
Der Kern der aktuellen Sorgen liegt in der rasanten Entwicklung der KI-Systeme. Ein neues Tool des Anbieters Anthropic hat die Branche aufgeschreckt: Die Anwendung ist in der Lage, Software-Codes eigenständig nach Schwachstellen zu scannen und direkt passende Lösungen vorzuschlagen. Für Konzerne wie SAP ist das eine gefährliche Entwicklung. Es droht die Gefahr, dass Kunden künftig weniger auf Komplettlösungen aus einer Hand setzen und stattdessen modulare, KI-gestützte Alternativen wählen. Dies könnte langfristig zu spürbaren Umsatzeinbußen führen.

Chartbild trübt sich ein
Die Quittung für diese Unsicherheit gab es prompt an der Börse. Die Aktie rutschte zuletzt deutlich ab und testet nun wichtige Unterstützungszonen. Marktbeobachter warnen: Sollten diese Marken nicht halten, könnte sich der Ausverkauf beschleunigen. Das Momentum ist derzeit klar negativ, was kurzfristig orientierte Anleger zur Vorsicht mahnt. Eine Stabilisierung des Kurses ist aktuell noch nicht in Sicht, da die Angst vor der technologischen Disruption schwer auf dem Papier lastet.

Hoffnungsschimmer durch Analysten
Trotz der düsteren Stimmung an den Handelsplätzen bleiben viele Experten gelassen. Im Konsens sehen Analysten in der aktuellen Kursschwäche sogar eine langfristige Einstiegschance und bescheinigen der Aktie ein erhebliches Aufwärtspotenzial. Die Diskrepanz zwischen dem schwachen Chartbild und den positiven Analystenstimmen ist enorm. Für Investoren bedeutet dies: Wer jetzt einsteigt, braucht starke Nerven und einen langen Atem. SAP bleibt ein Gigant der Unternehmenssteuerung, muss sich aber im Zeitalter der KI völlig neu beweisen.

