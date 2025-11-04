Breaking News:
Palantir-Zahlen lösen Tech-Ausverkauf aus – Wall Street warnt vor Crash 04.11.2025, 18:14 Uhr

Die US-Aktienmärkte erlebten einen deutlichen Rückschlag, nachdem die Quartalszahlen von Palantir Technologies Inc. einen Ausverkauf bei den KI-Titeln auslösten. Trotz übertroffener Umsatzschätzungen und einer angehobenen Jahresprognose sank die Aktie stark. Die Kursverluste wurden zusätzlich durch eine Welle von Warnungen von Wall-Street-CEOs verstärkt, die den überhitzten Markt vor einer bevorstehenden Korrektur sehen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
NVIDIA 174,72 EUR -2,91 % Lang & Schwarz
Palantir 167,29 EUR -7,91 % Lang & Schwarz

Die Gier frisst die Zahlen
Die Aktie von Palantir fiel stark, obwohl das Unternehmen die Erwartungen für den Umsatz des dritten Quartals übertraf und seinen Jahresausblick anhob. Experten werteten dies als klares Zeichen dafür, dass die Bewertung der Aktie – die in diesem Jahr um über 170 Prozent gestiegen war – jegliche Fundamentaldaten ignoriert. Die Anleger befürchten, dass das starke Wachstum nicht ausreicht, um den extrem hohen Hype-Faktor zu rechtfertigen.

Michael Burrys pessimistische Wette
Die Verunsicherung im Tech-Sektor wurde durch die jüngsten Enthüllungen des Hedgefonds-Managers Michael Burry verstärkt. Der aus "The Big Short" bekannte Investor hatte Leerverkaufs-Positionen gegen Palantir und den KI-Marktführer Nvidia Corp. offengelegt. Burrys skeptische Haltung, die als Warnung vor der Markt-Euphorie interpretiert wird, verstärkte die Dynamik des Ausverkaufs.

Wall Street sieht Rückschlag
Der Ausverkauf erfasste die gesamten US-Leitindizes, wobei insbesondere der technologielastige Nasdaq 100 stark nachgab. Die Bedenken des Marktes wurden von Führungskräften wie dem CEO von Morgan Stanley und dem CEO von Goldman Sachs geteilt. Sie warnten bei einem Finanzgipfel, dass der Aktienmarkt aufgrund der hohen Bewertungen in den kommenden 12 bis 24 Monaten anfällig für einen Rücksetzer von über 10 Prozent sei.

Notenbank im Dilemma
Die Unsicherheit über den weiteren Zinspfad der US-Notenbank Federal Reserve belastet die Trader zusätzlich. Obwohl die Zinssorgen kurzzeitig nachgelassen hatten, gaben Fed-Vertreter unterschiedliche Signale bezüglich einer möglichen Zinssenkung im Dezember ab. Die anhaltenden Sorgen um die hohen Bewertungen und der Zinspfad wirken als schwerer Ballast für den Aktienmarkt.

Stimmung in der Community
Die Börsennews-Community ist nach der Kursreaktion auf die Quartalszahlen tief gespalten. Langfristige Investoren bleiben trotz des Rückschlags optimistisch und zitieren CEO Alex Karp, indem sie an eine deutliche Kurserholung glauben. Die Kritiker halten die Aktie weiterhin für massiv überbewertet und argumentieren, dass die fehlende Rentabilität die aktuelle Bewertung nicht rechtfertige, weshalb ein starker Rückgang unausweichlich sei. Zur Diskussion

