KI Kosten bremsen Softwarewerte

Oracle Aktie unter Druck Milliarden Finanzierung überschattet starke Quartalszahlen 11.06.2026, 13:46 Uhr Jetzt kommentieren: 0

KI Kosten bremsen Softwarewerte: Oracle Aktie unter Druck Milliarden Finanzierung überschattet starke Quartalszahlen
© Bild: iStock.com/ipuwadol
Die Oracle Aktie geriet trotz starker Quartalszahlen unter Druck. Der US Software und Technologiekonzern steigerte Gewinn und Umsatz deutlich doch Anleger störten sich an den hohen Investitionen in KI Infrastruktur und der geplanten Milliarden Finanzierung. Auch SAP und Nemetschek zeigten sich im schwächeren Umfeld rot.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Nemetschek 59,13 EUR -3,27 % Lang & Schwarz
SAP 143,09 EUR -3,02 % Baader Bank
Oracle 156,18 EUR -5,90 % Baader Bank

Oracle liefert starke Zahlen

Oracle hat im abgelaufenen Quartal deutlich besser abgeschnitten als erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,11 US Dollar und damit über den Analystenschätzungen von 1,96 US Dollar. Der Umsatz stieg auf 19,2 Milliarden US Dollar und übertraf ebenfalls die Erwartungen. Besonders stark entwickelte sich das Cloud Infrastrukturgeschäft das vom KI Boom profitiert.

Für Anleger bestätigt das zunächst die Wachstumsstory. Oracle profitiert von steigender Nachfrage nach Rechenleistung Datenbanken Cloud Diensten und KI Anwendungen. Dennoch reichte das starke Zahlenwerk nicht aus um die Aktie zu stützen.

Finanzierung sorgt für Sorgen

Der Grund liegt in der geplanten Finanzierung des massiven Ausbaus der Rechenzentren. Oracle will seine Investitionen deutlich erhöhen und im laufenden Geschäftsjahr rund 40 Milliarden US Dollar über Schulden und Eigenkapital aufnehmen. Genau das weckte Sorgen vor steigender Verschuldung Verwässerung und sinkenden freien Cashflows.

Der KI Boom wird damit zur doppelten Story. Einerseits eröffnet er enorme Wachstumschancen. Andererseits verschlingt er viel Kapital bevor sich die Investitionen vollständig auszahlen.

SAP und Nemetschek in Rot

Die Nervosität erfasste auch andere Softwarewerte. SAP und Nemetschek standen ebenfalls unter Druck. Der Markt schaut derzeit genauer darauf welche Unternehmen vom KI Trend profitieren und welche dafür hohe Vorleistungen stemmen müssen.

Oracle hat starke Quartalszahlen vorgelegt doch die Aktie leidet unter der geplanten Milliarden Finanzierung. Anleger fürchten dass der Ausbau der KI Infrastruktur teuer wird und kurzfristig auf Bilanz und Cashflow drückt. Für die Branche bleibt die Botschaft klar. KI Wachstum ist attraktiv aber es ist kapitalintensiv und wird vom Markt nicht mehr ohne kritische Fragen honoriert.

Bn-Redaktion/jh
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