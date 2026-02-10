Anzeige
KI treibt Rekorde, doch TSMC bleibt vorsichtig

TSMC-Aktie im KI-Rausch: Chip-Gigant sprengt mit Januar-Zahlen alle Erwartungen 10.02.2026, 13:14 Uhr Jetzt kommentieren: 0

KI treibt Rekorde, doch TSMC bleibt vorsichtig: TSMC-Aktie im KI-Rausch: Chip-Gigant sprengt mit Januar-Zahlen alle Erwartungen
© Symbolbild von TSMC
Der weltgrößte Auftragsfertiger für Halbleiter ist mit einem historischen Jahresauftakt ins Jahr zweitausendsechsundzwanzig gestartet. Die Januar-Zahlen von Taiwan Semiconductor Manufacturing Company setzen ein klares Signal an die globalen Technologiemärkte.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
ASML Holding 1.207,20 EUR +0,60 % Baader Bank
Advanced Micro Devices 182,51 EUR +0,68 % Lang & Schwarz
Broadcom 291,18 EUR +0,93 % Lang & Schwarz
Intel 42,28 EUR +0,07 % Baader Bank
NVIDIA 160,71 EUR +0,82 % Quotrix Düsseldorf
Samsung Electronics (Spons. GDR) 1.648,00 EUR -2,14 % Lang & Schwarz
Taiwan Semiconductor Manufacturing 305,50 EUR +2,26 % Lang & Schwarz

Rekordmonat dank KI-Boom

TSMC hat im Januar einen neuen Umsatzrekord gemeldet und die Erwartungen des Marktes deutlich übertroffen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat legten die Erlöse um 37 Prozent zu. Das Management führt den außergewöhnlichen Anstieg vor allem auf die ungebrochen hohe Nachfrage nach Hochleistungschips für Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz zurück. Insbesondere Rechenzentren, Cloud-Infrastrukturen und spezialisierte KI-Beschleuniger sorgen für volle Auftragsbücher in den modernsten Fertigungsstufen. Davon profitieren indirekt auch große Chipdesigner wie Nvidia, AMD, Broadcom, die bei fortschrittlichen Strukturbreiten stark auf die Fertigungskapazitäten von TSMC angewiesen sind.

Investitionen auf Rekordniveau, Ton bleibt nüchtern

Parallel zum operativen Höhenflug konkretisiert der Konzern seine Investitionspläne für das laufende Jahr. Für 2026 stellt TSMC ein Investitionsvolumen von bis zu 56 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Der Fokus liegt dabei auf dem Ausbau von Kapazitäten für modernste Prozesse sowie auf neuen Fertigungsstandorten außerhalb Taiwans. Trotz dieser Dimensionen mahnt das Management zur Disziplin. In internen Verlautbarungen wird betont, dass Investitionen strikt an der tatsächlichen Nachfrage ausgerichtet bleiben sollen, um Überkapazitäten zu vermeiden. Diese Zurückhaltung unterscheidet TSMC von früheren Zyklen, in denen aggressive Expansionen teils zu Margendruck geführt hatten.

Einordnung im globalen Halbleitermarkt

Der starke Jahresauftakt unterstreicht die Sonderstellung von TSMC innerhalb der Branche. Während Wettbewerber wie Samsung Electronics oder Intel weiterhin mit strukturellen Herausforderungen kämpfen, profitiert TSMC von seiner technologischen Führungsposition. Gleichzeitig wirkt der KI-Boom als Wachstumstreiber für den gesamten Sektor, was auch europäischen Titeln wie ASML Aufmerksamkeit verschafft. Dennoch bleibt der Markt anfällig für geopolitische Risiken, regulatorische Eingriffe und mögliche Nachfrageschwankungen bei Hyperscalern.

Ausblick

Die Januar-Zahlen haben die Erwartungen an das laufende Jahr neu justiert. Entscheidend wird nun sein, ob die KI-Nachfrage das Tempo hält oder ob die Investitionsdisziplin des Managements bald zum zentralen Thema für den Markt wird.

Bn-Redaktion/jh
