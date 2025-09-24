Doppelschlag in Colorado Bohrstart fix
Skull Creek macht die Fläche jetzt zum Gamechanger
Anzeige
KI-Wachstum

Oracle plant Milliarden-Anleihe für KI-Deals 24.09.2025, 14:50 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild KI
© Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
Der US-Softwarekonzern Oracle will am Mittwoch durch eine Anleihe 15 Milliarden US-Dollar am US-Investmentmarkt aufnehmen. Die Kapitalbeschaffung steht in direktem Zusammenhang mit den massiven Cloud-Infrastruktur-Deals, die das Unternehmen kürzlich mit großen KI-Entwicklern wie OpenAI und Meta Platforms abgeschlossen hat.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Oracle 260,95 EUR -1,59 % Baader Bank

Milliarden für die KI-Infrastruktur
Der Kapitalbedarf von Oracle ist in den letzten Monaten stark gestiegen. Die Umsetzung der neuen Cloud-Verträge erfordert riesige Investitionen in den Ausbau von Rechenzentren und deren Betrieb. Analysten gehen davon aus, dass Oracle in den nächsten Jahren Hunderte von Milliarden Dollar in diese Projekte investieren wird. Die Anleihe ist somit ein wichtiger Schritt zur Finanzierung dieser ehrgeizigen Pläne.

Anleihe mit langer Laufzeit
Die Anleihe wird in mehreren Tranchen ausgegeben, darunter eine unübliche Anleihe mit einer Laufzeit von 40 Jahren. Die hohe Nachfrage nach KI-Infrastruktur macht Oracle zu einem attraktiven Emittenten am Bond-Markt. Eine Reihe großer Banken, darunter die Deutsche Bank, sind an der Führung des Deals beteiligt.

Flexibilität für strategische Ziele
Das Unternehmen hat angegeben, dass die Erlöse aus der Anleihe für verschiedene Zwecke verwendet werden können. Dazu gehören Kapitalausgaben, zukünftige Investitionen und Akquisitionen oder die Rückzahlung bestehender Schulden. Diese strategische Flexibilität ermöglicht es Oracle, seine Position im sich schnell entwickelnden KI-Sektor weiter zu stärken.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
2 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
3 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
5 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
6 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
7 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Sartorius im Check: Deutsche Bank hält am Kursziel fest

15:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Meta sichert Einfluss: KI-Modelle jetzt bei US-Behörden

15:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Stellantis schockt Europa: Produktion wird gestoppt!

15:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Der Anfang ist gemacht: SAP bastelt an Trendwende. Das sind die nä…

14:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Wie das Kaninchen vor der Schlange: Allianz – Spitz auf …

13:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Wasserstoff-Hype: Plug Power-Aktie: Rätselhafter Kurs-Sprung!

11:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Alibaba-Aktie explodiert: Die neue KI-Wette der Anleger

10:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Micron Technology mit starken Zahlen: Wie geht’s für die Aktie …

9:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer