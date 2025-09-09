Knallt es hier bald wieder? Hensoldt – Aktie in entscheidender Phase

Blockbuster-Potenzial:
Laufen sich Rüstungsaktien für die nächste Kursrallye warm bzw. ist die nächste Rallye bereits gestartet?
Die letzten Monate brachten für die zuvor hochgejubelten Rüstungsaktien neue Erkenntnisse, denn alles unterliegt der Schwerkraft; auch Aktienkurse. Zum Teil brandeten heftige Abverkaufswellen über die Aktien der deutschen Rüstungskonzerne Rheinmetall, Hensoldt und Renk. Allerdings waren auch internationale Rüstungstitel nicht vor derartigen Abverkäufen gefeit. Zuletzt gelang eine Stabilisierung der Lage. Erste Erholungsversuche starteten. 

Hensoldt – Aktie in entscheidender Phase

Zum Zeitpunkt der letzten Kommentierung zur Hensoldt-Aktie (WKN: HAG000 | ISIN: DE000HAG0005 | Ticker-Symbol: HAG) vom 11. August rauschte sie in Richtung  80 Euro. Eine zuvor ausgebildete Doppeltopformation entfaltete ihre Wirkung. 

Hensoldt-Aktienchart in der kostenlosen Börsennews-Aktienanalyse

Der Rücksetzer unter die markante Unterstützungszone 90 Euro / 86,5 Euro öffnete auf der Unterseite die Falltür. Es entwickelte sich kräftiges Abwärtsmomentum. Kurzzeitig ging es auf 76 Euro. Diesen tiefen Kurseinschnitt kann man im Nachhinein als Marktbereinigung interpretieren. Käufe setzten ein. Die Aktie drehte abrupt nach oben ab. Die Rückkehr über die 80 Euro und später über die 86,5 Euro war aus charttechnischer Sicht eminent wichtig. Aktuell steht der Kursbereich von 90 Euro im Fokus. Das Unterfangen, sich oberhalb von 90 Euro zu etablieren, verläuft noch etwas schleppend. Etwas mehr Durchschlagskraft wäre in Anbetracht der Lage durchaus willkommen.

Zusammengefasst

Nach dem Bruch des dynamischen Aufwärtstrends (rot dargestellt) lautet die zentrale Frage: Baut sich nach der Korrektur wieder frisches Aufwärtsmomentum auf? Die Ansätze sind vielversprechend. Das Momentum scheint zurückzukehren. In Bezug auf Hensoldt ist die Aufgabenstellung für die Aktie klar definiert: Sie muss sich oberhalb von 90 Euro festsetzen. Über kurz oder lang muss es dann über die 100 Euro. Das Doppeltop im Bereich von 109 Euro stellt aus charttechnischer Sicht den finalen Gegner dar. Hensoldt muss die Topformation aufbrechen. Auf der Unterseite haben die 86,5 Euro und die 80 Euro große Bedeutung als Unterstützung. Unter die Marke von 80 Euro sollte es nicht gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan sind weiterhin sehr optimistisch für die Aktie. Sie bestätigten kürzlich ihr Votum „overweight“ für Hensoldt. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 120 Euro. Die britische Investmentbank Barclays bewertet die Perspektiven zurückhaltender. Hier lautet das Votum „equal weight“ und das Kursziel 88 Euro.

