Knallt es jetzt? Dax vor Woche der Wahrheit

Infineon – Gelingt ein spektakuläres Jahresfinale? 14.12.2025, 07:47 Uhr

Infineon – Gelingt ein spektakuläres Jahresfinale?
© Bild: istockphoto.com/FinkAvenue
Nach einer vielversprechend verlaufenen Handelswoche richten sich die Blicke im Dax bereits auf die kommende Handelswoche. Der Index könnte vor einer Woche der Wahrheit stehen. Und das in vielerlei Hinsicht. Zum einen schwebt noch immer die Frage über dem Index: Gibt es im Jahr 2025 eine Jahresendrallye oder fällt sie aus? Das Zeitfenster, um eine Jahresendrallye auf den Weg zu bringen, schließt sich so langsam. Doch nicht nur die Frage nach der Jahresendrallye dürfte die Marktakteure in den kommenden Tagen beschäftigen.
In der nächsten Handelswoche werden zahlreiche eminent wichtige Konjunkturdaten erwartet. Und das Ganze weltweit. So wird unter anderem in Japan gleich zu Wochenbeginn der Tankan-Bericht veröffentlicht. Im weiteren Verlauf folgen noch diverse Konjunkturdaten-Highlights. So wird in den USA am kommenden Dienstag (16. Dezember) der US-Arbeitsmarktbericht für November verspätet gemeldet. Am Donnerstag folgen die US-Verbraucherpreisdaten für November. Kurzum. Eine hochexplosive Gemengelage könnte sich in den kommenden Tagen zusammenbrauen. Die Chance auf eine Jahresendrallye ist unverändert gegeben, doch dann müsste der Index jetzt endlich liefern. Doch ausgemachte Sache ist das nicht. Für den Dax muss es aus charttechnischer Sicht darum gehen, die 24.000 Punkte zu verteidigen, um so hinsichtlich einer Jahresendrallye im Spiel zu bleiben.

Auch unsere heutige Protagonistin – die Infineon-Aktie – rüttelt mit Vehemenz an der Tür zu einer Jahresendrallye. Doch bislang öffnete sie sich nicht…

Infineon - Gelingt ein spektakuläres Jahresfinale?

Für die Infineon-Aktie (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) ist aus charttechnischer Sicht die Aufgabenstellung klar definiert. Das markante Widerstandscluster um 39 Euro muss aus dem Weg geräumt werden.

Chart Infineon

In den letzten Handelstagen verlagerte sich das Handelsgeschehen in der Aktie des Halbleiterkonzerns in die Richtung der heißen Zone. Bislang blieben jedoch belastbare Vorstöße aus. In diesem Punkt muss die Aktie nachbessern. Rücksetzer sollten möglichst eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden und die Chance auf ein spektakuläres Jahresfinale mit einem Vorstoß über die 39 Euro zu bewahren. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 35 Euro zu verorten. Darunter sollte es tunlichst nicht gehen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan bestätigten zuletzt ihr Votum „neutral“ für die Infineon-Aktie. Das Kursziel von 39,2 Euro blieb ebenfalls unverändert.

 (DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
