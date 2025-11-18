Krypto-Schock

Der Bitcoin ist unter die Marke von 90.000 US-Dollar gefallen und hat damit seine gesamten Kursgewinne des Jahres 2025 ausgelöscht. Die größte Kryptowährung der Welt verzeichnet den tiefsten Stand seit sieben Monaten, was die Stimmung im gesamten Sektor der digitalen Vermögenswerte nachhaltig erschüttert. Der Kursverfall ist eine Folge wachsender makroökonomischer Unsicherheiten und einer nachlassenden Risikobereitschaft an den globalen Finanzmärkten.

Die Zinswende sorgt für Druck
Der Hauptgrund für den Rückgang ist die Neubewertung der Zinspolitik der US-Notenbank Federal Reserve. Nachdem die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember gesunken ist, wenden sich Anleger von spekulativen Anlagen ab. In einem Umfeld potenziell höherer Zinsen wird die Attraktivität risikoreicher Assets wie Bitcoin geschwächt.

Großinvestoren ziehen Kapital ab
Der Krypto-Markt kämpft weiterhin mit den Folgen eines Abverkaufs, der bereits im Oktober massive Verluste auslöste. Besonders auffällig sind die Netto-Abflüsse aus den Bitcoin-Spot-ETFs, die zuvor hohe Zuflüsse verzeichneten. Auch die sogenannten "Digital-Asset Treasuries" – börsennotierte Unternehmen, die Bitcoin als Teil ihrer Finanzstrategie halten – geraten unter Druck, da die Kurse unter ihre ursprünglichen Kaufniveaus fallen.

Sinkendes Vertrauen und Abflüsse
Die breitere Marktstimmung ist eingetrübt: Der Rückgang der Einzelhandelsbeteiligung und das Ausbleiben von Käufen bei Kursschwächen zeigen, dass das Vertrauen in den Sektor geschwunden ist. In den letzten 24 Stunden wurden Long- und Short-Positionen im Wert von fast einer Milliarde US-Dollar liquidiert, was die hohe Volatilität im Kryptomarkt widerspiegelt. Analysten erwarten, dass die Volatilität in den kommenden Monaten anhalten wird.

Stimmung in der Community
Die Börsennews-Community ist tief gespalten und diskutiert intensiv über die weitere Richtung des Bitcoin-Kurses. Während einige Nutzer die Korrektur als perfekte Marktbereinigung vor einem gigantischen Bullrun sehen, warnen andere vor einem echten Crash in tiefere Regionen. Die allgemeine Unsicherheit wird dadurch verstärkt, dass dieser Zyklus im Vergleich zu früheren Bullruns ungewöhnlich wenig Euphorie in den Medien erzeugt hat. Zur Diskussion

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
