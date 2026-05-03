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Kursfeuerwerk bleibt aus

Apple nach Zahlen um Momentum bemüht 03.05.2026, 09:40 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Kursfeuerwerk bleibt aus: Apple nach Zahlen um Momentum bemüht
© Bild: istockphoto.com/Wirestock
Die mit Spannung erwarteten Apple-Zahlen fielen recht beeindruckend aus. Doch der Funke wollte auf die Aktie nicht so ganz überspringen. Obgleich die Aktie mit leichten Kursgewinnen auf die Daten reagierte, blieb ein Kursfeuerwerk letztendlich aus. Dabei wäre ein dynamischer Vorstoß auf der Oberseite jetzt eminent wichtig, um die Chartkonstellation zu klären.
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Name Aktuell Diff. Börse
Apple 239,10 EUR +3,84 % Lang & Schwarz

Apple mit starken Zahlen

Apple berichtete über das 2. Quartal (gleichbedeutend mit dem 3-Monatszeitraum zum 28. März 2026) des Geschäftsjahres 2026.

Der iPhone-Hersteller gab den Umsatz im aktuellen Berichtszeitraum mit starken 111,184 Mrd. US-Dollar an. Das ist im Vergleich zum 2. Quartal (gleichbedeutend mit dem 3-Monatszeitraum zum 29. März 2025) des Geschäftsjahres 2025 ein deutliches Umsatzplus in Höhe von über 16 Prozent. Maßgeblichen Anteil an der Steigerung hatte das Segment Services mit einem Plus von ebenfalls mehr als 16 Prozent auf 30,976 Mrd. US-Dollar. Aber auch die iPhone-Verkäufe brummten. Apple wies für diesen Bereich einen Umsatz in Höhe von 56,994 Mrd. US-Dollar aus. Das ist ein Plus von fast 22 Prozent.

Der satte Umsatzanstieg spiegelte sich auch auf der Ergebnisseite wider. Der Konzern verzeichnete ein operatives Ergebnis in Höhe von 35,885 Mrd. US-Dollar, nach 29,589 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Apple gelang es zudem, den Nettogewinn im 2. Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf 29,578 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 2,01 US-Dollar) zu steigern, nach 24,780 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 1,65 US-Dollar) im Vorjahresquartal.

Die Aktie legte in einer ersten Reaktion moderat zu. Um das Chartbild zu klären, muss sie aber deutlich nachsetzen.

Apple Aktienchart

Apple-Aktie – Gelingt das Kaufsignal?

Die Apple-Aktie (WKN: 865985 | ISIN: US0378331005 | Ticker-Symbol: APC) nimmt Kontakt zur zentralen Widerstandszone 280 US-Dollar / 288,6 US-Dollar auf. Die Aufgabenstellung ist aus charttechnischer Sicht klar definiert: Die Aktie muss über die 288,6 US-Dollar, um die Tür in Richtung 300 US-Dollar aufzustoßen. Dabei muss es nicht bleiben. Ein Vorstoß über die psychologisch relevante Marke von 300 US-Dollar könnte noch einmal frische Kräfte freisetzen und die Rallye forcieren.

Auf der Unterseite sollten etwaige Rücksetzer auf 260 US-Dollar begrenzt bleiben. Anderenfalls würde die Aktie Gefahr laufen, den Kontakt zur zentralen Widerstandszone zu verlieren. Ein Rücksetzer unter Zone um 260 US-Dollar würde daher eine Neubewertung der Lage notwendig machen.

Bn-Redaktion/mt
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