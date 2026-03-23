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Kursrückgang trotz Boom

Wann profitiert Rheinmetall endlich? 23.03.2026, 14:14 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Rheinmetall
© Symbolbild Rheinmetall
Die Rheinmetall-Aktie gerät kurzfristig unter Druck, doch strategisch stellt sich der Konzern neu auf. Besonders im Marinegeschäft eröffnen sich milliardenschwere Chancen. Ein Großprojekt könnte dabei zum entscheidenden Wachstumstreiber werden.
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Rheinmetall greift nach Milliardenprojekt: Warum die F126 jetzt zum Gamechanger wird

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall treibt seine Expansion im Marinegeschäft entschlossen voran. Trotz kurzfristiger Kursschwäche bleibt das strategische Umfeld intakt. Besonders ein Großprojekt rückt nun in den Fokus.

Milliardenprogramm mit Verzögerung – neue Chance für Rheinmetall

Die Deutsche Marine plant den Bau von sechs F126-Fregatten mit einem Gesamtvolumen von rund zehn Milliarden Euro – das größte Neubauprogramm ihrer Geschichte. Ursprünglich sollte ein niederländischer Anbieter die Umsetzung übernehmen, doch erhebliche Verzögerungen von inzwischen etwa vier Jahren bremsen das Vorhaben aus. Diese Entwicklung eröffnet neue Chancen für alternative Auftragnehmer.

Ambitionierter Zeitplan bis 2031

Rheinmetall zeigt sich optimistisch, das Projekt zu übernehmen und deutlich zu beschleunigen. „Wir gehen davon aus, dass wir die Fregatte F126 im Sommer als Generalunternehmer unter Vertrag bekommen“, erklärte Tim Wagner. Ziel sei es, die Abläufe zu straffen und die erste Einheit bereits in der zweiten Jahreshälfte 2031 auszuliefern. Gespräche mit den zuständigen Behörden laufen bereits.

Strategiewechsel stärkt heimische Industrie

Parallel verändert sich die Vergabepraxis grundlegend. Rund 85 Prozent der Aufträge werden inzwischen innerhalb Europas vergeben. Durch gezielte Nutzung rechtlicher Spielräume setzt die Politik verstärkt auf direkte Beauftragungen nationaler Unternehmen. Damit soll die technologische Unabhängigkeit gesichert und die Innovationskraft im Inland gestärkt werden.

Wirtschaftlicher Impuls durch Verteidigungsausgaben

Ökonomen erwarten, dass der Verteidigungssektor bis 2028 jährlich rund 0,5 Prozentpunkte zum Wirtschaftswachstum beitragen wird. In einem schwächelnden industriellen Umfeld gewinnt die Branche zunehmend an Bedeutung. Selbst klassische Zulieferer aus der Automobilindustrie richten ihre Produktion teilweise neu aus und beliefern künftig militärische Programme.

Rheinmetalls Transformation zeigt Wirkung

Der Konzern selbst hat sich konsequent auf Verteidigung fokussiert und trennt sich schrittweise von zivilen Geschäftsbereichen. Seit Anfang 2025 legte die Aktie um über 140 Prozent zu. Für 2026 wird ein Umsatz von bis zu 14,5 Milliarden Euro angestrebt. Zusätzlich stärkt Rheinmetall seine Position durch die Übernahme einer Marinesparte sowie Investitionen von 1,7 Milliarden Euro in eine Satellitenkonstellation zur Radaraufklärung.

Bn-Redaktion/ts
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