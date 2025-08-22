Übernahme-Kracher:
Mega-Deal

Meta verbündet sich mit Konkurrent Google 22.08.2025, 11:26 Uhr

Symbolbild Meta
© Bild von Pete Linforth von Pixabay
Im harten Rennen um die Vorherrschaft bei Künstlicher Intelligenz geht der Social-Media-Riese Meta einen überraschenden Schritt: Das Unternehmen hat eine massive Vereinbarung mit seinem Rivalen Google über Cloud-Computing-Dienste getroffen. Das Abkommen hat einen Wert von mindestens 10 Milliarden US-Dollar über die nächsten sechs Jahre. Um schnell mehr Rechenleistung für seine ehrgeizigen KI-Projekte zu sichern, wird Meta Google Cloud-Server und -Speicher nutzen.
KI-Ambitionen erfordern Rechenpower
Meta-CEO Mark Zuckerberg hat angekündigt, enorme Summen in KI und die dafür nötige Infrastruktur zu investieren. Obwohl Meta eigene Rechenzentren baut, werden einige davon erst in den kommenden Jahren voll einsatzbereit sein. Um im KI-Wettlauf mithalten und schnellstmöglich Rechenleistung für seine Forscher bereitstellen zu können, war der Konzern gezwungen, sich externe Hilfe zu sichern.

Eine überraschende Partnerschaft
Die Vereinbarung markiert das erste große Cloud-Computing-Abkommen zwischen Meta und Google, die im Markt für Online-Dienste erbitterte Konkurrenten sind. Google Cloud, das hinter AWS und Azure den dritten Platz belegt, profitiert von der massiven Transaktion. Für das Unternehmen ist der Deal eine wichtige Bestätigung seiner Position im Cloud-Markt.

Zusammenarbeit mit Vorgeschichte
Bereits in der Vergangenheit gab es kleinere Kooperationen zwischen den Tech-Riesen. Google Cloud hatte beispielsweise Versionen von Metas Open-Source-KI-Modell Llama über eine eigene Plattform für Entwickler zugänglich gemacht. Die neue, weitreichende Vereinbarung geht jedoch weit über diese früheren Experimente hinaus.

Fokus auf die KI-Entwicklung
Laut Analysten ermöglicht die Partnerschaft Meta, sich stärker auf die Verbesserung seiner KI-Modelle zu konzentrieren. Mit der gesicherten Rechenleistung kann das Unternehmen seine Anstrengungen darauf verlagern, die Fähigkeiten seines Llama-Modells weiter zu optimieren, um im Wettbewerb mit anderen führenden KI-Entwicklungen zu bestehen.

Bn-Redaktion/js

