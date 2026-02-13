Aktie vor Neubewertung?
Mit Hochdruck zum nächsten Gold-Player im Herzen von Québec
Anzeige
Mega-Fusion im Musk-Imperium sorgt für Spekulationen

Tesla-Aktie vor nächstem Paukenschlag? Analyst bringt Integration in SpaceX ins Spiel 13.02.2026, 11:45 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Mega-Fusion im Musk-Imperium sorgt für Spekulationen: Tesla-Aktie vor nächstem Paukenschlag? Analyst bringt Integration in SpaceX ins Spiel
© Symbolbild von Tesla
Die Übernahme von xAI durch SpaceX sorgt für Aufsehen an den Finanzmärkten. Nun rückt auch Tesla in den Fokus, nachdem Wedbush-Analyst Dan Ives eine mögliche Integration des Elektroautobauers in das neu formierte Tech-Gebilde ins Gespräch gebracht hat.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Alphabet 259,68 EUR -0,28 % Baader Bank
Amazon 167,72 EUR -0,17 % Quotrix Düsseldorf
Apple 220,55 EUR -0,07 % Lang & Schwarz
Microsoft 337,78 EUR -0,19 % TTMzero RT
Nasdaq Inc. Aktie 66,72 EUR +0,26 % Lang & Schwarz
S&P 500 6.815,59 PKT -0,27 % Ariva Indikation
Tesla 349,95 EUR -0,52 % Baader Bank

Am 2. Februar 2026 vollzog SpaceX die Übernahme von xAI und schuf damit laut Bloomberg die größte Unternehmensfusion aller Zeiten. Das kombinierte Unternehmen wird demnach mit rund 1,25 Billionen US-Dollar bewertet. Damit entsteht ein Technologiekonzern, der Raumfahrt, Künstliche Intelligenz und potenziell weitere Zukunftsfelder unter einem strategischen Dach vereint.

Strategischer Schulterschluss im Musk-Universum?

Dan Ives sieht in diesem Schritt mehr als nur eine isolierte Transaktion. Der Wedbush-Analyst spricht von einer wachsenden Wahrscheinlichkeit, dass auch Tesla perspektivisch enger in das Konstrukt aus SpaceX und xAI eingebunden werden könnte. Eine Integration würde zentrale Zukunftstechnologien bündeln: autonome Fahrsysteme, KI-Modelle, Robotik und datengetriebene Plattformen.

Tesla gilt bereits heute als einer der datenstärksten Akteure im Automobilsektor. Die Kombination aus Fahrzeugflotte, KI-Training und Recheninfrastruktur könnte im Zusammenspiel mit xAI erheblichen strategischen Mehrwert entfalten. Gleichzeitig würde SpaceX von technologischen Synergien profitieren, etwa im Bereich Softwarearchitektur oder Energieinfrastruktur.

Im Wettbewerb mit Tech-Giganten wie Microsoft, Alphabet, Amazon könnte ein integriertes Musk-Ökosystem neue Maßstäbe setzen. Während Apple seine KI-Strategie zunehmend in Hardware einbettet und Meta massiv in Rechenzentren investiert, würde ein Zusammenschluss von Tesla, SpaceX und xAI eine vertikal integrierte Innovationsplattform schaffen, die von Mobilität über Raumfahrt bis hin zu generativer KI reicht.

Marktfantasie trifft auf strukturelle Hürden

Gleichzeitig wirft eine mögliche Integration Fragen auf. Tesla ist börsennotiert und Teil wichtiger Indizes wie dem Nasdaq 100 und dem S&P 500. Eine strukturelle Verschmelzung mit einem privaten Raumfahrt- und KI-Konzern wäre komplex und regulatorisch anspruchsvoll. Zudem müssten Bewertungsfragen und Aktionärsinteressen berücksichtigt werden.

Dennoch zeigt die aktuelle Entwicklung, wie stark sich die Kapitalmärkte auf das strategische Zusammenspiel der Musk-Unternehmen fokussieren. Bereits die xAI-Übernahme durch SpaceX unterstreicht den Anspruch, Schlüsseltechnologien in einem eng verzahnten Netzwerk zu bündeln.

Bleibt die Frage, ob Tesla tatsächlich der nächste Baustein in dieser milliardenschweren Vision wird, oder ob die Spekulationen zunächst nur neue Dynamik in die Aktie bringen.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VJ5KMC
Ask: 1,45
Hebel: 18
mit starkem Hebel
VH9Q2K
Ask: 5,65
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VJ5KMC VH9Q2K. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Vance: Sturz der Führung in Teheran ist Sache des Volkes Hauptdiskussion
2 VW-Betriebsrat fordert Anerkennungsprämie für Mitarbeiter Hauptdiskussion
3 Merz trifft Trump-Gegner Newsom in München Hauptdiskussion
4 Verdi bestreikt Nahverkehr in München und Nürnberg Hauptdiskussion
5 ROUNDUP 2: Spannungsabfall löst größeren Stromausfall in Stuttgart aus Hauptdiskussion
6 ROUNDUP/ Eurozone: Inflationsrate fällt auf tiefsten Stand seit fast fünf Jahren Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Luxusmarkt unter Druck, China bremst Europas Kosmetikriesen: L’Or…

11:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax vor wichtigen US-Inflationsdaten: Rheinmetall – Aktie nähert …

10:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Zwischen Aufbruch und Belastungsprobe: BVB-Aktie im Fokus: Dortmund …

Gestern 19:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BMW unter Druck: Aktie kämpft an mehreren Fronten

Gestern 17:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Porsche Entscheidung: Kampf um wichtige 40 Euro Marke

Gestern 17:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Elektroauto-Pionier am Scheideweg, diese Zahlen zählen jetzt

Gestern 16:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rekordlauf im DAX – Industriegigant hebt Ziele an: Siemens-Aktie …

Gestern 16:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Samsung Comeback: Aktie explodiert nach Chip-Durchbruch

Gestern 16:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer