Megawatt für KI

Setzt Plug Power zum großen Comeback an? 09.03.2026, 11:10 Uhr

Wasserstoff
© Symbolbild Wasserstoff
Der Energiehunger der KI-Industrie verändert gerade ganze Strommärkte. Während Rechenzentren immer mehr Kapazität benötigen, entsteht für alternative Energietechnologien eine neue Chance. Genau hier will Plug Power mit Wasserstoffstrom und einer möglichen 250-Megawatt-Offensive ansetzen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Plug Power 1,814 EUR -0,72 % Gettex

KI-Boom treibt Energiebedarf: Warum Plug Power plötzlich im Zentrum einer 250-Megawatt-Chance steht

Der steigende Energiebedarf durch künstliche Intelligenz sorgt für neue Dynamik im Energiesektor. Besonders Wasserstoff rückt dabei stärker in den Fokus großer Infrastrukturprojekte. Ein Unternehmen positioniert sich nun gezielt für einen möglichen Milliardenmarkt.

Der Wasserstoffspezialist Plug Power prüft die Teilnahme an einer möglichen Sonderauktion des größten US-Stromnetzes. Dabei könnte das Unternehmen bis zu 250 Megawatt Strom aus Wasserstoff bereitstellen. Hintergrund ist die rapide steigende Nachfrage nach Energie – insbesondere durch Rechenzentren und KI-Anwendungen.

KI-Boom sorgt für neuen Strombedarf

Die Auktion soll nach politischen Signalen noch in diesem Jahr stattfinden und zusätzliche Stromkapazitäten sichern. Voraussetzung für eine Teilnahme wären langfristige Verträge mit einer Laufzeit von mindestens sieben Jahren. Plug Power führt dazu bereits Gespräche mit großen Technologieunternehmen, Betreibern von Rechenzentren sowie Energieversorgern.

Unternehmenschef Andy Marsh beschreibt die Strategie so: „Wir sprechen mit Rechenzentrumsbetreibern und Versorgern, um die richtige Mischung zu finden.“ Gleichzeitig betont er den langfristigen Charakter der Investitionen: „Das sind sehr langfristige Anlagen. Je länger, desto besser.“

Parallel wächst der Druck auf das Stromnetz. Der Betreiber des großen regionalen Verbundnetzes im Osten und Mittleren Westen der USA sieht sich mit möglichen Engpässen konfrontiert. Hauptgrund ist der stark steigende Stromverbrauch durch neue KI-Infrastruktur.

Plug Power versucht deshalb, seine Rolle im Energiesystem auszubauen. Das Unternehmen ist bislang vor allem für wasserstoffbetriebene Gabelstapler bekannt, richtet seine Strategie jedoch zunehmend auf die Produktion von Wasserstoff und die dafür benötigten Energiesysteme aus.

Strategiewechsel zeigt erste Ergebnisse

Der strategische Umbau zeigt erste finanzielle Effekte. Im vierten Quartal 2025 erzielte Plug Power 225,2 Millionen US-Dollar Umsatz und übertraf damit die Analystenerwartungen von 217,4 Millionen US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Wachstum von fast 18 %. Für das Gesamtjahr summiert sich der Umsatz auf rund 700 Millionen US-Dollar.

Trotz Fortschritten bleibt der Konzern noch in der Verlustzone. Der Gewinn je Aktie lag bei minus 0,68 US-Dollar, eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahresverlust von 1,65 US-Dollar, aber weiterhin über der Prognose von minus 0,10 US-Dollar.

Mit dem Führungswechsel soll nun der nächste Schritt folgen. José Luis Crespo hat Anfang März die Unternehmensführung übernommen und verfolgt eine klare Zeitlinie: 2026 soll ein positives operatives Ergebnis (EBITDAS) erreicht werden, 2027 erstmals ein positives Betriebsergebnis und 2028 vollständige Profitabilität.

Crespo formuliert das Ziel eindeutig: „Wir werden das Wasserstoffgeschäft profitabel machen. Das ist mein Auftrag.“

Bn-Redaktion/ts
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
