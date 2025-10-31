Anzeige
31.10.2025, 10:45 Uhr

Symbolbild Meta
© Bild von Pete Linforth auf Pixabay
Meta Platforms Inc. hat trotz eines Kurseinbruchs an der Börse einen rekordverdächtigen Erfolg am Anleihenmarkt gefeiert. Das Unternehmen verkaufte Anleihen im Wert von 30 Milliarden US-Dollar, wobei die Nachfrage auf historische 125 Milliarden US-Dollar kletterte. Diese extreme Diskrepanz zeigt, dass Anleiheinvestoren den Tech-Riesen völlig anders bewerten als der Aktienmarkt und Vertrauen in Metas Fähigkeit haben, seine massiven KI-Investitionen zu finanzieren.
Aktien-Crash trifft Anleihen-Rallye
Der Aktienkurs von Meta brach am Handelstag der Anleiheemission um bis zu 14 Prozent ein. Der Grund war die Ankündigung von CEO Mark Zuckerberg, die Ausgaben für den Aufbau von KI-Infrastruktur im kommenden Jahr deutlich aggressiver zu erhöhen, was den Aktienmarkt verschreckte.

Ganz anders reagierten die Bond-Investoren: Für sie ist Meta mit seinem starken Kerngeschäft und den massiven Cashflows ein äußerst attraktiver Schuldner. Die Nachfrage nach der Anleihe war die höchste, die jemals für eine Unternehmensanleihe verzeichnet wurde.

Der Billionen-Dollar-Schuldenrausch
Die Investitionen in KI-Infrastruktur werden von den größten Tech-Firmen in den nächsten Jahren auf rund 3 Billionen US-Dollar geschätzt. Ein Großteil dieser Kosten wird durch Kredite finanziert. Experten sehen das Timing des Meta-Deals als perfekt an, da die Zinskurve günstig ist und Investoren händeringend nach Anleihen mit attraktiven Renditen suchen.

Cashflow als Vertrauensbasis
Für die Anleiheinvestoren ist das wichtigste Kriterium die Fähigkeit von Meta, die Schulden zurückzuzahlen. Mit einem Cashflow aus dem operativen Geschäft von 30 Milliarden US-Dollar im Quartal sendet der Konzern ein klares Signal der finanziellen Stärke. Die Börsenmanager konzentrieren sich primär auf die solide Einnahmekraft des Werbegeschäfts. Die Aktieninvestoren hingegen sehen die Risiken des KI-Wettlaufs und der immensen Kapitalausgaben kritischer.

Hohe Erwartungen trotz Risiken
Obwohl die Aktie im Fokus der Kritik steht, zeigen die Zahlen der Konkurrenten wie Microsoft und Alphabet, dass die Nachfrage nach Rechenzentren und KI-Infrastruktur insgesamt das Angebot noch bei Weitem übersteigt. Die Anleihe ist ein Beweis dafür, dass der Markt bereit ist, Musks Vision zu finanzieren. Analysten raten jedoch, nur in sorgfältig strukturierte Deals zu investieren, da nicht jedes KI-Projekt erfolgreich sein wird.

Stimmung in der Community
Trotz der Unsicherheit am Markt zeigt sich die Community um die Meta-Aktie von zwei Seiten: Einerseits nutzten viele Nutzer die jüngsten Kursrückgänge aktiv für den Einstieg oder Zukäufe, wobei sie höhere Kurse in der Zukunft erwarten. Andererseits gibt es warnende Stimmen, die auf eine beginnende Marktkorrektur hinweisen und die neuen Käufer vor potenziellen Verlusten warnen. Zur Diskussion

