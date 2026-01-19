Meta in der Kritik

19.01.2026, 17:05 Uhr

Die britische Gambling Commission hat schwere Vorwürfe gegen Meta Platforms erhoben. Der Regulierer beschuldigt den Facebook- und Instagram-Mutterkonzern, illegale Werbung für nicht lizenzierte Glücksspielanbieter auf seinen Plattformen wissentlich zu ignorieren. Tim Miller, Exekutivdirektor der Behörde, äußerte sich dazu deutlich auf der ICE-Konferenz in Barcelona.
"Fenster zur Kriminalität"
Laut Miller konnte die Aufsichtsbehörde durch einfache Recherchen in Metas eigener Werbebibliothek zahlreiche Betreiber identifizieren, die ohne Lizenz britische Nutzer ins Visier nehmen. "Wenn wir sie finden können, kann Meta das auch: Sie entscheiden sich einfach dafür, nicht hinzusehen", kritisierte Miller. Er bezeichnete die aktuelle Situation als offenes "Fenster zur Kriminalität", da Meta die Durchsetzung seiner eigenen Richtlinien, die Lizenzen für Glücksspielwerbung vorschreiben, vernachlässige.

Gezielte Umgehung von Schutzsystemen
Besonders alarmierend ist die Art der Bewerbung: Viele Anzeigen nutzen gezielt Suchbegriffe wie "nicht auf Gamstop". Gamstop ist das nationale Selbstsperrsystem Großbritanniens für suchtgefährdete Spieler. Während lizenzierte Anbieter verpflichtet sind, dort registrierte Nutzer zu blockieren, zielen illegale Betreiber mit solchen Keywords explizit auf diese vulnerable Gruppe ab. Dies spiele Betrügern in die Hände und gefährde Verbraucher, so der Vorwurf.

Mangelnde Eigeninitiative
Streit gibt es auch um die Verantwortlichkeit. Meta soll der Behörde vorgeschlagen haben, selbst KI-Tools einzusetzen, um illegale Anzeigen zu melden, woraufhin der Konzern diese entfernen würde. Miller wies dies als unzureichend zurück. Es sei unglaubwürdig, dass einer der weltgrößten Tech-Konzerne nicht fähig sei, seine eigenen Systeme proaktiv zu filtern. Es entstehe der Eindruck, Meta nehme "gerne Geld von Kriminellen an, bis jemand laut Protest einlegt".

Globales Muster
Das Problem ist indes kein rein britisches Phänomen. Untersuchungen zeigen, dass illegale Glücksspielwerbung auf Meta-Plattformen auch in anderen Märkten wie Indien, Malaysia und Saudi-Arabien weit verbreitet ist, selbst dort, wo Glücksspiel gesetzlich streng untersagt ist.

