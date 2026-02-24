Anzeige
++++++ 150 Mio. USD für Compass – Optimi ist der wahre Gamechanger ++++++
Meta kassiert Urteil

250.000 Euro Strafe droht 24.02.2026, 13:42 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Smartphones
© Symbolbild von ROBIN WORRALL auf Unsplash
Das Landgericht Berlin II untersagt Meta die bisherige Nutzung der Freunde-Finder-Funktion, da dabei unzulässig Kontaktdaten von Nicht-Nutzern verarbeitet wurden. Zudem darf der Konzern Nutzungsprofile aus verschiedenen Datenquellen nur noch mit ausdrücklicher Zustimmung der Nutzer für Werbezwecke zusammenführen. Parallel erhöhen brisante US-Gerichtsdokumente, Klagewellen und neue Vorwürfe zum Jugendschutz den regulatorischen und politischen Druck auf das Unternehmen erheblich.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Meta Platforms (A) 541,00 EUR +0,11 % Quotrix Düsseldorf

Gericht setzt klare Grenzen beim Datenzugriff

Für Meta verschärft sich das regulatorische Umfeld in Deutschland spürbar. Das Landgericht Berlin II hat dem Konzern die Nutzung seiner Freunde-Finder-Funktion in der bisherigen Form untersagt. Konkret darf Meta keine Kontaktdaten von Nicht-Nutzern mehr auf seine Server hochladen und verarbeiten. Bei Verstößen droht ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro.

Im Zentrum steht die Funktionsweise der Freunde-Finder-Option, wie sie zum Zeitpunkt der Klageerhebung 2018 ausgestaltet war. Facebook-Nutzer konnten ihre Smartphone-Adressbücher hochladen – einschließlich der Daten von Personen ohne eigenes Facebook-Konto. Nach Auffassung der Richter ist genau diese Praxis rechtswidrig.

Die Verbraucherzentrale wertet das Urteil als wichtigen Erfolg. „Soziale Medien dürfen nicht einfach den Datensauger anstellen“, erklärte Ramona Pop, Vorständin des Verbraucherzentrale Bundesverbands. Das Gericht stellte unmissverständlich klar: Aktivieren Facebook-Mitglieder die Funktion, dürfen die Kontaktdaten Dritter nicht ohne Weiteres auf Meta-Server übertragen werden.

Darüber hinaus entschieden die Richter, dass Meta keine Nutzungsprofile für Werbezwecke aus verschiedenen Datenquellen zusammenführen darf – es sei denn, Nutzer stimmen dem ausdrücklich durch eine eindeutige, bestätigende Handlung zu. Damit rückt insbesondere das datengetriebene Geschäftsmodell des Konzerns stärker in den Fokus juristischer Prüfungen.

Brisante US-Dokumente werfen Schatten auf Konzernstrategie

Parallel zum deutschen Urteil sorgen in den USA veröffentlichte Gerichtsdokumente für zusätzliche Unruhe. Sie geben Einblick in interne Diskussionen aus dem Jahr 2019 rund um die geplante Einführung einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung im Messenger.

Monika Bickert, Leiterin der Content-Policy-Abteilung, schrieb damals in einem internen Chat: „Wir sind dabei, als Unternehmen etwas Schlechtes zu tun. Das ist so unverantwortlich.“ Hintergrund war die Befürchtung, dass verschlüsselte Kommunikation die Aufdeckung strafbarer Inhalte erheblich erschweren könnte.

Die Dokumente stammen aus einem Verfahren in New Mexico. Dort wird Meta vorgeworfen, Minderjährige nicht ausreichend vor sexueller Ausbeutung zu schützen. Eine interne Analyse kam zu dem Ergebnis, dass die Zahl der gemeldeten Fälle von Kindesmissbrauch infolge der Verschlüsselung um 65 Prozent sinken würde – konkret von 18,4 Millionen auf 6,4 Millionen Meldungen pro Jahr. Diese Zahlen verdeutlichen die Dimension der internen Abwägungen zwischen Datenschutz, Produktsicherheit und regulatorischem Risiko.

Instagram im Fokus: 19 Prozent der jungen Nutzer betroffen

Zusätzlichen Zündstoff liefern interne Erhebungen zur Plattform Instagram. Eine Meta-Umfrage ergab, dass 19 Prozent der Instagram-Nutzer zwischen 13 und 15 Jahren ungewollt auf Nacktbilder oder sexuelle Inhalte stießen. Diese Zahl erhöht den Druck auf das Unternehmen, insbesondere im Hinblick auf den Schutz Minderjähriger.

Instagram-Chef Adam Mosseri räumte in einer Aussage ein, dass die meisten expliziten Inhalte über Direktnachrichten zwischen Nutzern verbreitet werden. Gerade dieser Bereich unterliegt aufgrund datenschutzrechtlicher Vorgaben nur eingeschränkten Kontrollmöglichkeiten durch den Konzern.

In den USA laufen bereits Tausende Klagen gegen Meta. Dem Unternehmen wird unter anderem vorgeworfen, süchtig machende Produkte zu entwickeln und damit eine Gesundheitskrise unter Minderjährigen zu befeuern. Mehr als 40 US-Generalstaatsanwälte haben sich zusammengeschlossen, um juristisch gegen den Konzern vorzugehen. Auch in Deutschland nimmt der politische Druck zu: Vertreter von Grünen und CDU fordern ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 14 Jahren.

Die Kombination aus regulatorischen Eingriffen in Europa, massiven Klagewellen in den USA und sensiblen internen Dokumenten erhöht die rechtliche und operative Komplexität für den Konzern erheblich – und rückt zentrale Elemente seines Geschäftsmodells stärker ins Licht der Öffentlichkeit.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MN1RYK
Ask: 0,23
Hebel: 20
mit starkem Hebel
MG7K50
Ask: 1,32
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MN1RYK MG7K50. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Bundesbehörden melden besonders viele Krankheitstage Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Merz in Peking: Wie abhängig ist Deutschland von China? Hauptdiskussion
3 Ungarn droht mit Blockade von riesigem Ukraine-Darlehen Hauptdiskussion
4 Kundin: Sparkasse verlangt nach Einbruch Zinsen für Kredit Hauptdiskussion
5 Hessens Staatskanzlei fordert ZDF-Stellungnahme zu KI-Fehler Hauptdiskussion
6 Netanjahu: Naher Osten steht vor entscheidender Wegkreuzung Hauptdiskussion
7 Aktien New York: Möglicher Krieg mit Iran belastet Börsen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Steht ein Abverkauf bevor? Commerzbank - Warnzeichen mehren sich

15:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gerresheimer unter Druck: UBS rät jetzt zum Verkauf

14:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

PayPal unterbewertet? Übernahme treibt Kurs!

14:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax leidet unter Unsicherheiten: Infineon lässt nichts anbrennen. …

8:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SAP – Aktie nach dem dramatischen Abverkauf: Sind das jetzt wieder…

8:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

GameStop im Fokus Strategiewechsel nach dem Hype: Vom Meme Hype zum …

Gestern 19:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Energieriese setzt auf Offensive und höhere Ausschüttungen: Enel …

Gestern 17:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rüstungstechnologie im Höhenflug, doch jetzt folgt der nächste…

Gestern 16:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer