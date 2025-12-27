Meta Platforms

Meta Platforms: Kommt in 2026 die Mega-Rallye?
Was brachte das Börsenjahr 2025 der Aktie des Facebook-Mutterkonzerns Meta Platforms? Salopp formuliert: Bis in den September hinein sah es nach einem starken Börsenjahr aus, danach ging die Aktie ins die Knie.
Meta Platforms trat ausgehend vom Doppeltop nahe der Marke von 800 US-Dollar in eine Konsolidierung ein. Diejenigen, die darauf hofften, dass die Ende Oktober veröffentlichten Q3-Daten der Aktie noch einmal Schwung verleihen würden, wurden bitter enttäuscht. Während die Q1-Daten 2025 und die Q2-Daten 2025 überzeugen konnten, blieben die Q3-Daten so einiges schuldig.

Die heftige Reaktion auf die Q3-Daten zerstörte jede Menge charttechnisches Porzellan. Die Aktie (WKN: A1JWVX | ISIN: US30303M1027 | Ticker-Symbol: FB2A) musste endgültig von ihrem Vorhaben ablassen, den markanten Widerstandsbereich nahe der Marke von 800 US-Dollar in Bedrängnis zu bringen. Die eindrucksvolle Doppeltop-Formation manifestierte sich und könnte auch das Handelsgeschehen in 2026 maßgeblich bestimmen.

Ob der Relevanz des Doppeltops ist die Aufgabenstellung für die Aktie klar definiert. Meta Platforms muss über die 800 US-Dollar, um das Doppeltop aufzubrechen und sich der charttechnischen Fesseln zu entledigen. Nach dem Verlust der wichtigen Unterstützungszone von 740 US-Dollar ist es bis dahin jedoch ein weiter Weg. Die Risiken auf der Unterseite sind nicht zu unterschätzen. Ende November tauchte Meta Platforms unter die Marke von 600 US-Dollar ab. Zwar gelang es Meta Platforms danach, eine Erholung zu initiieren, doch so wirklich zwingend ist das Ganze bislang nicht. Die Aktie notiert noch immer unterhalb des relevanten Widerstands von 680 US-Dollar. In Kombination mit den 700 US-Dollar versperrt dieser den Weg zu den 740 US-Dollar und schließlich den Weg zu den 800 US-Dollar.

Das aktuelle Chartbild ist ambivalent. Die Aktie notiert zudem unterhalb der 200-Tage-Linie. Auf der Unterseite droht der Verlust der 640 US-Dollar. Damit könnte es zum Test der 580 US-Dollar kommen. Dort liegt das markante Tief aus dem November dieses Jahres. Ein Rücksetzer unter die 580 US-Dollar würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen.

Die Analysten von JPMorgan bestätigten unlängst das Votum „overweight“ für Meta Platforms. Das Kursziel setzen sie unverändert mit 800 US-Dollar an. Die Analysten der kanadischen RBC bestätigten kürzlich ihr Votum „outperform“. Sie sehen das Kursziel für die Aktie bei 810 US-Dollar.

Bn-Redaktion/mt
