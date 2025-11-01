Anzeige
+++Der menschliche Genius hinter den Maschinen Telescope Innovations und der Aufstieg der autonomen Wissenschaft+++
Meta Platforms nach dem Zahlendebakel

Das sind die Kursziele 01.11.2025, 09:00 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Meta Platforms nach dem Zahlendebakel: Das sind die Kursziele
© Bild: istockphoto.com/Kira-Yan
Der Facebook-Mutterkonzern Meta Platforms legte am Mittwoch (29. Oktober, nach Handelsschluss in den USA) die Ergebnisse für das 3. Quartal 2025 vor. Nach den starken Q2- und Q1-Daten hofften die Marktakteure auf eine positive Überraschung. Die Reaktion des Marktes auf die Q3-Daten lässt es vermuten – zufrieden war man nicht. Die Meta-Aktie wurde abgestraft.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Meta Platforms (A) 561,65 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Meta Platforms mit robusten Zahlen; nicht mehr und nicht weniger

Meta beschleunigte das Umsatzwachstum weiter und legte beim Umsatz im aktuellen Berichtszeitraum im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um etwa 26 Prozent auf 51,242 Mrd. US-Dollar zu; nach 40,589 Mrd. US-Dollar in Q3 / 2024. Zum Vergleich: Von Q2 / 2024 auf Q2 / 2025 konnte Meta den Umsatz um 22 Prozent steigern. Zudem konnte das Unternehmen die eigene Prognose (47,5 Mrd. US-Dollar bis 50,5 Mrd. US-Dollar) schlagen. Die operative Marge sank hingegen von 43 Prozent im 3. Quartal 2024 auf 40 Prozent im 3. Quartal 2025.

Der Konzern vermeldete für das 3. Quartal 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,709 Mrd. US-Dollar. Das entspricht einem EPS (earnings per share) in Höhe von 1,05 US-Dollar. Für das 3. Quartal 2024 vermeldete der Konzern einen Gewinn in Höhe von 15,688 Mrd. US-Dollar (EPS in Höhe von 6,03 US-Dollar). Meta gab den free cash flow für das 3. Quartal 2025 mit 10,625 Mrd. US-Dollar an, nach 15,522 Mrd. US-Dollar im 3. Quartal 2024.

Ausblick auf das 4. Quartal

Meta Platforms erwartet für das laufende Quartal einen Umsatz in Höhe von 56 Mrd. US-Dollar bis 59 Mrd. US-Dollar.

Chartanalyse

Wermutstropfen Ausgaben

Meta Platforms hob die Prognose für die Ausgaben in 2025 an. Das Unternehmen rechnet nunmehr mit Ausgaben in Höhe von 116 Mrd. US-Dollar bis 118 Mrd. US-Dollar nach zuvor 114 Mrd. US-Dollar bis 118 Mrd. US-Dollar.

Analystenkommentare ambivalent

Die Zahlen führten zu zahlreichen Analystenkommentaren. Diese fielen durchaus ambivalent aus. So hoben die Analysten der Schweizer UBS ihr Kursziel von 900 US-Dollar auf 915 US-Dollar an. Das Votum lautet unverändert „buy“. Die Analysten von Jefferies senkten hingegen ihr Kursziel von 950 US-Dollar auf 910 US-Dollar. Das Votum lautet ebenso „buy“.

Meta-Aktie gerät nach Zahlen unter Druck

Für die Meta-Aktie (WKN: A1JWVX | ISIN: US30303M1027 | Ticker-Symbol: FB2A) ging es nach den Zahlen erst einmal bergab. Die Marktakteure machten Kasse und schickten die Aktie auf Talfahrt. Dabei wurde auch die zentrale Unterstützung von 700 US-Dollar durchbrochen. Von diesem herben Rückschlag muss sich die Aktie erst einmal erholen. Im besten Fall bleibt die Korrektur auf 630 US-Dollar begrenzt. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VH7Q1E
Ask: 2,79
Hebel: 20
mit starkem Hebel
VH4BXA
Ask: 1,19
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VH7Q1E VH4BXA. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
3 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
4 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
5 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
6 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
7 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Spannung im Quantenmarkt, Anleger setzen auf neue Impulse bei D …

Gestern 18:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Führungswechsel und Milliardenübernahme erschüttern die …

Gestern 17:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Südkorea investiert Milliarden in KI – Aktien reagieren sofort…

Gestern 16:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rekord-Weihnachten: Apple erwartet bestes iPhone-Quartal aller …

Gestern 13:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vergeigt der Dax das Wochenfinale? Infineon nimmt vor den Zahlen …

Gestern 12:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

S&P 500 Meilenstein: Amazon-Zahlen sichern die Rekord-Rallye

Gestern 12:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

META | 125-Milliarden-REKORD: Trotz 14% Kurssturz: Die Anleihe, die …

Gestern 10:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Durch die Decke! Amazon nach Zahlen außer Rand und Band

Gestern 9:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer