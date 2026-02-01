Anzeige
Meta Platforms nach der Zahlenrallye

01.02.2026, 08:42 Uhr

Meta Platforms nach der Zahlenrallye: Das sind die nächsten Kursziele für die Aktie
© Bild: istockphoto.com/Derick Hudson
Als der Facebook-Mutterkonzern Meta Platforms Ende Oktober 2025 die Ergebnisse für das 3. Quartal 2025 vorlegte, brach sich ein gewaltiger Abverkauf Bahn. Der Markt zeigte sich ob des Q3-Zahlenwerks unzufrieden. Die Aktie wurde auf Talfahrt geschickt. Dieses Mal sollte es jedoch besser laufen. Meta Platforms wusste mit den kürzlich präsentierten Q4-Daten zu überzeugen. Die Aktie haussierte im Anschluss an die Veröffentlichung.
Meta Platforms mit starken Zahlen

Meta zeigt weiterhin ein bemerkenswertes Wachstum und legte beim Umsatz im aktuellen Berichtszeitraum im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um etwa 24 Prozent auf 59,893 Mrd. US-Dollar zu; nach 48,385 Mrd. US-Dollar im 4. Quartal 2024. Mit den Zahlen konnte der Technologiekonzern die eigene Prognose (56 Mrd. US-Dollar bis 59 Mrd. US-Dollar) übertreffen. Die operative Marge sank hingegen von 48 Prozent im 4. Quartal 2024 auf nun 41 Prozent im 4. Quartal 2025.

Der Konzern veröffentlichte für das 4. Quartal 2025 einen Gewinn in Höhe von 22,768 Mrd. US-Dollar. Das entspricht einem EPS (earnings per share) in Höhe von 8,88 US-Dollar. Für das 4. Quartal 2024 vermeldete der Konzern einen Gewinn in Höhe von 20,838 Mrd. US-Dollar (EPS in Höhe von 8,08 US-Dollar). Meta gab den free cash flow für das 4. Quartal 2025 mit 14,077 Mrd. US-Dollar an, nach 13,152 Mrd. US-Dollar im 4. Quartal 2024.

Ausblick auf das 1. Quartal 2026

Meta Platforms erwartet für das laufende Quartal einen Umsatz in Höhe von 53,5 Mrd. US-Dollar bis 56,5 Mrd. US-Dollar.

Unternehmen investiert enorme Summen in KI

Meta Platforms plant in 2026 mit Gesamtausgaben in Höhe von 162 Mrd. US-Dollar bis 169 Mrd. US-Dollar. Allein die KI-Investitionen betragen 115 Mrd. US-Dollar bis 135 Mrd. US-Dollar.

Aktuelle Analystenkommentare

Die Zahlen führten zu zahlreichen Analystenkommentaren. So bestätigten unter anderem die Analysten der DZ Bank ihr Votum „kaufen“ für Meta Platforms. Den fairen Wert für die Aktie hoben sie von 820 US-Dollar auf 830 US-Dollar an. Die Analysten von Goldman Sachs bestätigten ihr Votum „buy“. Das Kursziel passten sie von 815 US-Dollar auf 835 US-Dollar an.

Meta-Aktie startet nach Zahlen zunächst durch

Für die Meta-Aktie (WKN: A1JWVX | ISIN: US30303M1027 | Ticker-Symbol: FB2A) ging es nach den Zahlen erst einmal steil nach oben. Dabei geriet der wichtige Widerstandsbereich von 750 US-Dollar in den Fokus. Ein erfolgreicher Ausbruch würde die Tür in Richtung der aktuellen Hochs bei 795 US-Dollar öffnen. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben; idealerweise auf 700 US-Dollar. Im Bereich von 670 US-Dollar verläuft eine weitere wichtige Unterstützung.

