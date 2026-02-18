Anzeige
Meta setzt alles auf KI

18.02.2026, 17:55 Uhr

Ki-Chips
© Symbolbild erstellt mit DALL-E
Meta verschärft das Tempo im globalen KI-Wettlauf und bindet sich dafür langfristig an Nvidia. Der Facebook-, Instagram- und WhatsApp-Konzern hat eine mehrjährige strategische Partnerschaft angekündigt, die den Einsatz von Millionen Nvidia-Chips der neuesten Generation vorsieht. Nach Angaben von Brancheninsidern bewegt sich das Gesamtvolumen im zweistelligen Milliardenbereich – ein klares Signal an Wettbewerber und Investoren, wie ernst es Meta mit dem Ausbau seiner KI-Infrastruktur ist.
Milliardenoffensive für die KI-Infrastruktur

Mit dem Deal hebt Meta seine technologische Basis auf ein neues Niveau. Erstmals wird der Konzern eigenständige Grace-CPUs von Nvidia in großem Stil implementieren. Ergänzt wird die Hardware-Offensive durch GB300-basierte Systeme sowie die kommende Chip-Generation mit dem Namen Vera Rubin. Damit sichert sich Meta frühzeitig Zugang zu den leistungsfähigsten Plattformen für KI-Workloads.

Konzernchef Mark Zuckerberg formulierte den Anspruch unmissverständlich: „Wir bauen führende Cluster, um jedem Menschen auf der Welt persönliche Superintelligenz zu liefern.“ Hinter dieser Vision steht der massive Ausbau sogenannter KI-Cluster, also hochvernetzter Recheneinheiten, die enorme Datenmengen in Echtzeit verarbeiten können. Für Meta sind sie die Grundlage, um personalisierte Inhalte, Empfehlungen und Interaktionen für Milliarden Nutzer weiter zu optimieren.

Einheitliche Architektur als strategischer Hebel

Die Kooperation geht deutlich über klassische Lieferverträge hinaus. Meta setzt künftig auf eine einheitliche Systemarchitektur, die eigene Rechenzentren und Cloud-Deployments eng verzahnt. Ziel ist es, Komplexität zu reduzieren, Skaleneffekte zu heben und die Performance über den gesamten Infrastruktur-Footprint hinweg zu maximieren.

Ein zentraler Baustein ist dabei Nvidias Spectrum-X-Ethernet-Plattform, die speziell für KI-Netzwerke konzipiert wurde. Sie soll die Kommunikation zwischen den einzelnen Recheneinheiten beschleunigen und Engpässe minimieren – ein entscheidender Faktor, wenn Modelle immer größer und datenintensiver werden. Nvidia-Gründer Jensen Huang unterstrich die Dimension der Zusammenarbeit: „Niemand setzt KI in Metas Größenordnung ein – die Integration von Spitzenforschung mit industrieller Infrastruktur für Milliarden Nutzer ist einzigartig.“

Für Nvidia bedeutet der Großauftrag nicht nur Umsatz in Milliardenhöhe, sondern auch eine weitere Festigung der eigenen Schlüsselrolle im KI-Ökosystem. Für Meta wiederum ist die vertiefte Partnerschaft ein strategischer Schritt, um technologische Abhängigkeiten planbar zu gestalten und die Innovationsgeschwindigkeit hochzuhalten.

Regulatorischer Druck wächst in Europa

Parallel zur technologischen Aufrüstung sieht sich Meta mit zunehmendem politischen Gegenwind konfrontiert. In Spanien wurden staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen Meta, X und TikTok eingeleitet. Der Vorwurf lautet auf die Verbreitung KI-generierter sexualisierter Kinderbilder. Zuvor hatte bereits Großbritannien ähnliche Schritte unternommen. In Irland läuft zudem eine Untersuchung gegen den KI-Chatbot Grok wegen möglicher Datenschutzverletzungen.

Darüber hinaus diskutieren mehrere EU-Staaten strengere Regeln für soziale Netzwerke. Frankreich, Spanien, Griechenland, Dänemark, Slowenien und Tschechien prüfen Social-Media-Verbote für Minderjährige nach australischem Vorbild. Auch in Deutschland werden entsprechende Maßnahmen erwogen. Bundeskanzler Friedrich Merz äußerte Sympathien für ein Verbot unter 16 Jahren. Die Debatte spiegelt wachsende Sorgen über Suchtmechanismen, Online-Missbrauch und negative Auswirkungen auf schulische Leistungen wider.

Spaniens Verbraucherminister Pablo Bustinduy stellte die Initiative in einen geopolitischen Zusammenhang. Man wolle sich „von digitaler Abhängigkeit gegenüber den USA befreien“. Trotz dieser politischen Spannungen reagierte der Kapitalmarkt gelassen: Die Nvidia-Aktie notierte im nachbörslichen Handel 1,2 Prozent höher.

Bn-Redaktion/aw
Bn-Redaktion/aw
