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Micron Technology mit starken Zahlen

Aktie tut sich dennoch schwer 19.03.2026, 08:38 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Micron Technology mit starken Zahlen: Aktie tut sich dennoch schwer
© Bild: Micron Technology
Nach den exzellenten Zahlen für das 1. Quartal 2026 hoffte der Markt auf eine Wiederholung. Und obgleich die Q2-Zahlen und der Ausblick auf das 3. Quartal auf den ersten Blick gut aussahen, geriet die Aktie im Anschluss in Bedrängnis. Maßgeblichen Anteil an der überaus nervösen Reaktion des Marktes dürfte der instabile Gesamtmarkt gehabt haben. Nach der Bekanntgabe der Fed-Entscheidung krachte es an den US-Börsen gewaltig.
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Micron Technology 385,90 EUR +0,38 % Lang & Schwarz

Micron Technology mit starken Zahlen für das 2. Quartal 2026

Micron Technology berichtete gestern über die Entwicklung des 2. Quartals (3-Monats-Zeitraum zum 26. Februar 2026) des Geschäftsjahres 2026. Micron Technology vermeldete gegenüber dem 2. Quartal (3-Monats-Zeitraum zum 27. Februar 2025) des Geschäftsjahres 2025 einen gewaltigen Umsatzsprung. Das Unternehmen gab den Umsatz mit 23,860 Mrd. US-Dollar an, nach 8,053 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Zum Vergleich. Im Rahmen der Q1-Datenveröffentlichung im Dezember 2025 prognostizierte Micron für das 2. Quartal einen Umsatz  in einer Spanne von 18,3 Mrd. US-Dollar bis 19,1 Mrd. US-Dollar.

Auch die Ergebnisseite konnte sich mehr als sehen lassen. Micron Technology veröffentlichte für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 13,785 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS (earnings per share) in Höhe von 12,07 US-Dollar). Im entsprechenden Vorjahreszeitraum belief sich der Gewinn auf „nur“ 1,583 Mrd. US-Dollar (EPS 1,41 US-Dollar). Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) vermeldete Micron Technology einen Gewinn in Höhe von 14,021 Mrd. US-Dollar (EPS 12,20 US-Dollar), nach einem Gewinn in Höhe von 1,783 Mrd. US-Dollar (EPS 1,56 US-Dollar) im 2. Quartal des Fiskaljahres 2025.

Aktienchart

Robuster Ausblick auf das 3. Quartal 2026

Micron erwartet für das laufende Quartal einen Umsatz in einer Spanne von 32,75 Mrd. US-Dollar bis 34,25 Mrd. US-Dollar. Das EPS (GAAP) wird mit 18,90 US-Dollar +/- 0,40 US-Dollar prognostiziert, das EPS (non-GAAP) mit 19,15 US-Dollar +/- 0,40 US-Dollar.

Das macht die Aktie nach den Zahlen

In einer ersten Reaktion auf die Zahlen ging es für Micron Technology (WKN: 869020 | ISIN: US5951121038 | Ticker-Symbol: MTE) etwas nach unten. Dabei dürfte es sich in erster Linie um Gewinnmitnahmen infolge der Zahlenveröffentlichung handeln. Der schwache Gesamtmarkt trug ebenfalls hierzu bei. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 350 US-Dollar zu verorten. Darunter sollte es nicht gehen. Anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Bn-Redaktion/mt
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