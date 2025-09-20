Anzeige
Milliardenbelastung durch Porsche-Strategie schockt Volkswagen-Anleger

Volkswagen senkt Renditeprognose deutlich, Porsche-Modellpolitik trifft den Konzern hart 20.09.2025, 12:07 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Milliardenbelastung durch Porsche-Strategie schockt Volkswagen-Anleger: Volkswagen senkt Renditeprognose deutlich, Porsche-Modellpolitik trifft den Konzern hart
© Symbolbild von Porsche
Volkswagen korrigiert seine Prognose für die operative Umsatzrendite im Jahr 2025 deutlich nach unten. Hintergrund ist eine milliardenschwere Belastung durch die strategische Neuausrichtung bei Porsche mit einem Fokus auf neue Verbrennerfahrzeuge.
Milliardenabschreibungen wegen Porsche-Neuausrichtung

Porsche verzichtet auf mehrere geplante vollelektrische Modelle oberhalb des Cayenne und setzt stattdessen auf verlängerte Produktzyklen für Verbrennungs- und Hybridfahrzeuge. Diese Umstellung führt im Volkswagen-Konzern zu operativen Belastungen in Höhe von rund 5,1 Milliarden Euro. Zusätzlich verbucht die Konzernmutter eine Abschreibung des Firmenwerts in Höhe von etwa 3 Milliarden Euro.

Die Folge dieser Entwicklung ist eine deutliche Korrektur der erwarteten Umsatzrendite. Für das Jahr 2025 geht Volkswagen nun von einer operativen Marge zwischen 2 und 3 Prozent aus. Zuvor lag die Prognose bei 4 bis 5 Prozent.

Strategie oder Rückschritt, Markt reagiert verunsichert

Die Entscheidung bei Porsche, verstärkt auf lukrativere Verbrennermodelle zu setzen, deutet auf eine taktische Neuausrichtung hin, die kurzfristig Erträge sichern soll. Gleichzeitig wirft sie Fragen auf zur Konsistenz der langfristigen Elektrifizierungsstrategie im Konzern. Anleger zeigen sich irritiert, da sie mit stabileren Margen und klareren strategischen Signalen gerechnet hatten.

In einem ohnehin angespannten Marktumfeld, geprägt von schwacher Nachfrage in China, geopolitischen Risiken und hohem Investitionsbedarf im Softwarebereich, erhöhen solche Strategiewechsel die Unsicherheit.

Belastungen mit Langzeitwirkung oder einmaliger Effekt

Offen bleibt, ob sich die Belastungen als temporäre Delle oder als strukturelles Problem erweisen. Entscheidend wird sein, wie konsequent Volkswagen seine Kostenbasis anpasst und ob die neue Porsche-Strategie tatsächlich höhere Erträge im Premiumsegment ermöglicht. Auch regulatorische Anforderungen, volatile Rohstoffpreise und der wachsende Druck durch asiatische Wettbewerber dürften über die weitere Entwicklung mitentscheiden.

Ausblick

Wird Volkswagen im Jahr 2025 nur vorübergehend an Ertragskraft verlieren oder sind die Effekte nachhaltiger Natur? Und wie wird der Kapitalmarkt auf die langfristige Neuausrichtung reagieren, wenn zentrale Marken wie Porsche auf hybride Übergangslösungen setzen?

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
