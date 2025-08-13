Milliardengrab?

Ford und GMs E-Offensive läuft ins Leere 13.08.2025, 13:11 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Ford
© Bild von DONGWON LEE von Pixabay
Die großen US-Autohersteller wie Ford und General Motors, die jahrzehntelang den Markt für Pick-up-Trucks dominierten, haben sich offenbar bei der Nachfrage nach Elektro-Pick-ups massiv verkalkuliert. Trotz großer Hoffnungen und Milliardeninvestitionen bleibt der erwartete Ansturm der Kunden aus. Dies führt zu sinkenden Verkaufszahlen und Produktionsanpassungen bei den Herstellern. Was ist schiefgelaufen?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Ford Motor 9,614 EUR -0,10 % TTMzero RT
General Motors 46,42 EUR +0,32 % Lang & Schwarz

Verkaufszahlen sinken, Benzinmodelle dominieren
Die Verkaufszahlen sprechen eine klare Sprache: Im ersten Halbjahr 2025 wurden in den USA nur rund 35.000 elektrische Pick-ups verkauft – ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. Im gleichen Zeitraum fanden hingegen 1,6 Millionen herkömmliche Pick-ups mit Benzinmotor einen Käufer. Selbst etablierte Modelle wie der Ford F-150 Lightning oder die elektrischen Versionen von GM können die treue Kundschaft nicht überzeugen. Während Ford und Tesla anfänglich Hunderttausende von Reservierungen vermeldeten, scheint die anfängliche Begeisterung in tatsächliche Kaufentscheidungen nicht umzumünzen.

Mangelnde Reichweite und hohe Kosten
Ein Hauptgrund für die Zurückhaltung der Käufer scheint die Praxisferne der E-Pick-ups zu sein. Besitzer von Unternehmen, die ihre Trucks für den Transport schwerer Lasten nutzen, berichten von deutlich geringerer Reichweite im beladenen Zustand. Ein Beispiel hierfür ist ein Fuhrparkbetreiber, dessen Ford F-150 Lightning im Arbeitsalltag weit hinter den versprochenen Werten zurückblieb.

Ein weiterer entscheidender Faktor sind die hohen Anschaffungskosten. E-Pick-ups sind in der Regel deutlich teurer als ihre benzinbetriebenen Pendants. So startet ein elektrischer Chevy Silverado bei 55.000 US-Dollar, während die günstigste Benzinversion bereits ab 37.000 US-Dollar erhältlich ist. Diese Kombination aus geringerer Reichweite und hohem Preis macht die Elektrofahrzeuge für viele Käufer unattraktiv.

Die politische Kluft
Experten sehen auch eine politische Komponente bei der Kaufentscheidung. In den USA wird die Wahl eines E-Fahrzeugs oft als politisches Statement wahrgenommen. Laut Studien tendieren zwei Drittel der Pick-up-Käufer eher nach rechts, eine Wählergruppe, die generell weniger Interesse an Elektrofahrzeugen zeigt.

Hersteller reagieren
Die Hersteller reagieren bereits auf die Entwicklung. Ford plant ab 2027 die Einführung eines kleineren, günstigeren Elektro-Pick-ups. GM hat seine Produktionspläne für E-Trucks angepasst und wird künftig auch wieder Benzinmodelle in Werken bauen, die eigentlich für Elektrofahrzeuge vorgesehen waren. Diese Maßnahmen zeigen, dass die Unternehmen ihre Strategie überdenken müssen, um die Kundenbedürfnisse besser zu verstehen.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
UJ9HZ2
Ask: 0,49
Hebel: 19
mit starkem Hebel
UJ2ZSK
Ask: 1,19
Hebel: 7
mit moderatem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UJ9HZ2 UJ2ZSK. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
2 OTS: AAMG / Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg ... Hauptdiskussion
3 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
4 EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Hauptdiskussion
5 Beschäftigte bei Tageszeitungen sollen mehr Geld bekommen Hauptdiskussion
6 BYD weitet Tech-Offensive aus: Smartphone aus dem Autohaus Hauptdiskussion
7 Daimler Truck eröffnet 'Herzstück' der weltweiten Logistik Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Einstiegsgelegenheit? Chipotle-Aktie nach Kursrutsch im Fokus der …

13:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax wieder obenauf: Deutsche Telekom – Die nächsten Kursziele

11:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Porsche SE rutscht tiefer in die Autokrise und sucht neue …

11:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Renk mit Zahlen: Startet die Rüstungsaktie nun wieder durch?

10:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Trotz Rekordzahlen: Warum die Telekom-Aktie jetzt unter Druck steht…

Gestern 16:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Anleger aufgepasst: Das droht der AMD-Aktie nach der Mega-Rally

Gestern 16:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Trotz starker Konkurrenz: So schießt dieser Stablecoin-Anbieter pl…

Gestern 16:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bayer sucht Wachstumsimpulse: Milliarden für Onkologie

Gestern 14:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer