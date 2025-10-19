Anzeige
+++BRANDNEU AN FRANKFURTER BÖRSE Silber-Aktie mit 100Mio. Unzen Explorationsziel – Bohrungen in Nevada gestartet+++
Nach dem Unfall

Wie Xiaomi um Vertrauen kämpft 19.10.2025, 15:51 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nach dem Unfall: Wie Xiaomi um Vertrauen kämpft
© Symbolbild von BoliviaInteligente auf Unsplash
Die Aktie der Xiaomi Corp. notiert derzeit bei 5,263 EUR – ein deutlicher Rücksetzer, nachdem der Konzern in den vergangenen Wochen durch einen tragischen Unfall mit seinem E-Auto SU7 Ultra in die Schlagzeilen geraten ist. Nach Jahren stetigen Wachstums in Smartphones, Wearables und Smart-Home-Produkten kämpft Xiaomi nun erstmals mit einer echten Vertrauenskrise. Der Konzern versucht gegenzusteuern – mit Aktienrückkäufen, neuen Innovationen und einer Kommunikationsoffensive.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Xiaomi 5,237 EUR -0,49 % Lang & Schwarz

Vom Tech-Konzern zum Mobilitätsplayer

Xiaomi hat sich seit seiner Gründung 2010 von einem Smartphone-Hersteller zum Technologie-Ökosystem mit über 550 Millionen aktiven Nutzern weltweit entwickelt. Das Unternehmen ist heute in über 100 Ländern aktiv und erzielt laut Geschäftsbericht 2024 einen Umsatz von rund 55 Mrd. USD, davon knapp 8 % im Bereich Elektromobilität.
Mit der SU7-Serie, dem ersten hauseigenen Elektroauto, wollte Xiaomi 2025 endgültig in die Liga der Mobilitätskonzerne aufsteigen. Über 400.000 Fahrzeuge wurden bislang ausgeliefert – ein Achtungserfolg für ein Unternehmen, das erst vor 18 Monaten in den Automarkt einstieg.

Doch der Aufstieg geriet abrupt ins Stocken: Ein tödlicher Unfall in Shenzhen, bei dem ein SU7 Ultra unkontrolliert beschleunigte, löste heftige Debatten aus. Die chinesische Verkehrsbehörde untersucht den Vorfall, während Xiaomi eine umfassende technische Prüfung ankündigte.

Kurssturz und Rückkaufprogramm

Der Markt reagierte umgehend. Die Aktie verlor zeitweise mehr als 12 %, den größten Wochenverlust seit 2022. Um ein Zeichen zu setzen, kaufte Xiaomi laut HKEX-Meldung am 17. Oktober rund 10,7 Millionen eigene Typ-B-Aktien für 493,6 Mio. HKD (etwa 60 Mio. EUR) zurück.
Analysten deuten dies als Versuch, Vertrauen zu stabilisieren und Aktionären Unterstützung zu signalisieren. „Xiaomi will demonstrieren, dass der Konzern finanziell solide und langfristig orientiert bleibt“, kommentierte Marketscreener.

Tatsächlich ist die Bilanz stabil: Das Unternehmen verfügt über Barmittel von rund 12 Mrd. USD, eine Eigenkapitalquote von über 50 % und keine strukturellen Schuldenprobleme. Trotzdem bleibt die Börse skeptisch – vor allem, weil der Unfall die Glaubwürdigkeit von Xiaomis Sicherheits- und Qualitätsstandards infrage stellt.

Innovation bleibt Kernstrategie

Während der E-Auto-Sparte Gegenwind droht, baut Xiaomi seine Elektronik- und Smart-Device-Geschäfte weiter aus. CEO Lei Jun kündigte jüngst neue Premium-Smartphones der Mi 18-Reihe mit einem innovativen Rear-Screen-Feature an, das die Konkurrenz überraschen soll. Zudem arbeitet Xiaomi an einer engeren Integration seiner Ökosystem-Geräte – vom Fernseher über den E-Scooter bis zum Auto.
Parallel wird der Q3-Bericht am 18. November 2025 erwartet. Analysten rechnen trotz Rückschlägen mit einem operativen Gewinn von etwa 3,4 Mrd. USD.

Ausblick

Kurzfristig bleibt die Stimmung fragil. Der E-Auto-Unfall könnte die Expansion in Europa bremsen, wo Xiaomi eigentlich 2026 den SU7 einführen wollte. Langfristig aber bleibt das Unternehmen gut positioniert: breite Produktbasis, starke Marke und hohe Innovationsgeschwindigkeit sichern strategische Flexibilität.

Community-Stimmung

Im Börsennews-Forum überwiegt derzeit eine gespannte, aber interessierte Haltung.
Ein Nutzer schreibt: „5,26 € ist übertrieben niedrig – Xiaomi wird das technisch klären.“
Ein anderer warnt: „Image ist alles im E-Auto-Markt. Vertrauen zurückzugewinnen dauert Jahre.“
Viele Anleger loben das Rückkaufprogramm als positives Signal, sehen jedoch Unsicherheit bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen.
Insgesamt lässt sich die Stimmung als verhalten optimistisch beschreiben – Anleger warten auf Fakten, bevor sie neue Positionen eingehen.

Fazit

Bei 5,263 EUR steht Xiaomi an einem Scheideweg zwischen Vertrauensverlust und Wiederaufstieg. Die Kombination aus technologischem Ehrgeiz und Reputationsrisiken stellt das Unternehmen auf die Probe. Sollte Xiaomi die Ursachen des SU7-Unfalls transparent aufklären und seine Innovationspipeline wie geplant vorantreiben, könnte der aktuelle Kursrückgang als Überreaktion gelten – und langfristig eine Kaufchance sein.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
3 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
4 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
5 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
6 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
7 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
AstraZeneca: Brustkrebs-Erfolg trifft Analysten-Skepsis

15:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Michael Leiters übernimmt: Anleger reagieren verhalten

15:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Goldpreis unter Druck: Barrick, Newmont & Co. taumeln. Wie geht’s …

9:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ausblick – Dax vor richtungsweisender Handelswoche: BASF – …

9:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Revolution: OpenAI befeuert Chip-Wettkampf der Giganten

Gestern 14:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gigantisches Gehaltspaket: Tesla-Aktionäre sollen Musks 1-Billion-…

Gestern 14:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax wankt ins Wochenende: Allianz – Aktie knickt ein. Droht ein …

Gestern 9:01 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Stimmung schlägt um: Kursbeben bei Rheinmetall. Nun könnte es …

Gestern 8:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer