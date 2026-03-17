Nebius-Wahnsinn

Nach 27-Milliarden-Deal mit Meta folgt der 13-Prozent-Sturz – Ist das jetzt die Einstiegschance? 17.03.2026, 19:42 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Rechenzentren
© Bild von kp yamu Jayanath von Pixabay
Der KI-Spezialist Nebius Group sorgt für das nächste Beben im Technologiesektor. Nur 24 Stunden nach dem Mega-Auftrag von Meta kündigt das Unternehmen an, sich frisches Geld in Höhe von 3,75 Milliarden Dollar zu beschaffen. Während der Aktienkurs am Dienstag heftig schwankt, sehen Experten von Citi und Morgan Stanley eine gewaltige Chance für mutige Anleger.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Nebius Group Registered (A) 98,50 EUR -12,44 % Lang & Schwarz
Meta Platforms (A) 539,90 EUR -0,66 % Quotrix Düsseldorf
NVIDIA 158,27 EUR -0,30 % Lang & Schwarz

Warum die Aktie heute Achterbahn fährt
Am Montag feierte die Börse noch den 27-Milliarden-Dollar-Deal mit der Facebook-Mutter Meta – der Kurs schoss um 15 % nach oben. Doch am Dienstag folgte die Ernüchterung: Die Aktie verlor rund 13 % an Wert. Der Grund: Nebius will sich über neue Sonderschulden (Convertible Bonds) massiv Kapital leihen. Anleger fürchten, dass durch diese Finanzierung später neue Aktien entstehen, die den Wert der alten Anteile verwässern.

Experten-Urteil: „Hohes Risiko, aber eine Kaufchance“
Trotz des aktuellen Kursrutschs ist die US-Großbank Citi extrem optimistisch. Die Analysten haben die Aktie mit einem Kursziel von 169 Dollar zum Kauf empfohlen. Das bedeutet ein Potenzial von über 40 % zum aktuellen Preis. Die Experten bezeichnen Nebius als einen der großen Gewinner des KI-Booms, warnen aber gleichzeitig vor dem „hohen Risiko“, da das Unternehmen noch sehr jung an der Börse ist und stark von wenigen Großkunden wie Meta und Microsoft abhängt.

Der Plan: Ein Imperium für Rechenleistung
Nebius will das neue Geld nutzen, um seine Rechenzentren weltweit in Rekordtempo auszubauen. Das Ziel ist gigantisch: Bis 2030 möchte das Unternehmen rund 5 % des gesamten weltweiten Marktes für KI-Rechenleistung kontrollieren. Unterstützt wird dieser Plan nicht nur durch Meta, sondern auch durch den Chip-Giganten Nvidia, der erst letzte Woche zwei Milliarden Dollar in die Partnerschaft mit Nebius gesteckt hat.

Das sagen die Profis von Morgan Stanley
Auch die Analysten von Morgan Stanley beobachten das Papier genau. Sie loben vor allem die Flexibilität von Nebius: Das Unternehmen bietet nicht nur starre Langzeitverträge an, sondern lässt Kunden Rechenpower auch kurzfristig buchen. Das könnte in Zukunft für deutlich höhere Gewinne sorgen, wenn die Nachfrage nach künstlicher Intelligenz weiter so explodiert wie bisher.

Fazit für Anleger
Die Nebius-Aktie ist derzeit nichts für schwache Nerven. Wer das „Alles-oder-Nichts“-Spiel im KI-Sektor mitspielen möchte, findet hier einen der spannendsten Akteure, der direkt von Schwergewichten wie Nvidia und Meta gestützt wird. Der heutige Kursrücksetzer könnte für langfristige Anleger eine interessante Einstiegsgelegenheit sein, sofern man die hohe Volatilität aushält.

Bn-Redaktion/js
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